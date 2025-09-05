　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金管會、法務部啟動跨部會虛擬資產合作機制　打詐防洗錢防升級

▲▼金管會與法務部共同啟動虛擬資產跨部會合作機制。（圖／調查局提供）

▲金管會陳副主任委員彥良（左）及法務部徐政務次長錫祥（右）共同啟動跨部會合作機制案。（圖／調查局提供）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

為遏止虛擬資產遭詐欺集團濫用，金管會與法務部今(5)日正式啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，集合金融監理機關及司法執法菁英，攜手強化防詐、洗錢偵查與法制建設，建立「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。

這場啟動研討會由金管會副主任委員陳彥良及法務部政務次長徐錫祥共同主持，集結金管會檢查局、銀行局、證期局、創新處及台灣高檢、調查局等單位，並邀請櫃買中心專家參與，針對虛擬資產行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查等議題進行全方位交流。

調查局指出，近年虛擬資產犯罪態樣推陳出新，多起案件顯示詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者利用虛擬資產跨境流通及穩定幣特性洗錢，包括「Finding U」幣店案、北台灣假個人幣商案等；甚至有集團自製「垃圾幣」「空氣幣」，如「搞錢要緊」詐團利用DEXTBNB幣吸金詐財。近年行動已扣押超過371萬顆泰達幣，市值逾11.1億元，有效攔阻犯罪所得流向。

在「打詐綱領2.0」架構下，調查局與金管會持續合作，參與金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議《洗錢防制法》及《虛擬資產服務法》草案，打造更完善法制基礎。本次合作機制的啟動，被視為跨部會結合行政監理與司法偵查能量的重要里程碑，可全面強化偵辦工具、辦案知能與法令支撐。

▲▼金管會與法務部共同啟動虛擬資產跨部會合作機制。（圖／調查局提供）

▲金管會與法務部共同啟動虛擬資產跨部會合作機制。（圖／調查局提供）

此外，調查局也揭露詐團不僅藉虛擬資產洗錢，更透過第三方支付服務業者（簡稱三支業者）勾結犯罪。為此，調查局已於6月3日與數位發展部產業發展署簽署合作備忘錄（MOU），首次建立針對三支業者與特約商店的跨機關情資交換機制，成功破獲易沛、台灣里、旺沛大等三支業者與詐團、博弈集團合作收取資金的案件，涉案金額高達370.47億元；不法業者除遭移送法辦，數發部也迅速撤銷其登錄資格，展現跨部會「即查即斷」行動力。

金管會與法務部強調，台灣在虛擬資產及數位金融監理上，將持續深化「前端防範＋後端偵辦」的雙軌機制，調查局也將緊密追蹤新興數位金融趨勢，結合行政監理與司法執法力量，建立全方位防堵網絡，守護民眾財產安全，維護金融秩序穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲「再行深思」下周決定

金管會、法務部啟動跨部會虛擬資產合作機制　打詐防洗錢防升級

阿伯在家滑地數小時...老伴扶不起來　第一時間先想到是警察

傳真提票到了！應曉薇今傍晚將辦交保　柯文哲尚未回覆北院

大甲媽起駕時巧遇朋友衰捲洩密　「都詐團主謀在講」檢還警清白

快訊／柯文哲7千萬交保！北檢「收到裁定書了」　將研議是否抗告

驚險一刻！女心情不佳站河邊　朴子分局員警聯手民眾救下

國中同學互揪買加強版毒咖啡包　一出大甲交流道即被逮

總統公布退休金新制政院卻卡關　退警團體告發卓榮泰剋扣+瀆職

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲「再行深思」下周決定

金管會、法務部啟動跨部會虛擬資產合作機制　打詐防洗錢防升級

阿伯在家滑地數小時...老伴扶不起來　第一時間先想到是警察

傳真提票到了！應曉薇今傍晚將辦交保　柯文哲尚未回覆北院

大甲媽起駕時巧遇朋友衰捲洩密　「都詐團主謀在講」檢還警清白

快訊／柯文哲7千萬交保！北檢「收到裁定書了」　將研議是否抗告

驚險一刻！女心情不佳站河邊　朴子分局員警聯手民眾救下

國中同學互揪買加強版毒咖啡包　一出大甲交流道即被逮

總統公布退休金新制政院卻卡關　退警團體告發卓榮泰剋扣+瀆職

黑男辣妻Lucy才尿血…腎臟又腫起　被醫警告「搞壞身體」恐住院

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

快訊／柯文哲、應曉薇交保！北檢將研議是否抗告

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

LIVE／柯文哲7000萬交保　北院現場曝

更多熱門

相關新聞

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

詐騙手法再進化！雲林有民眾在LINE社群貼出一封自稱「監理站」寄發的電子郵件，信中寫著「發現您名下車輛尚有一筆交通事件待辦，尚未完成相關程序」，還警告若逾期未完成，將被登錄記點並產生滯納金。民眾嚇得上網詢問「這是真的嗎？」

打詐卻疏忽融資亂象　專家警告：恐再現卡債危機

打詐卻疏忽融資亂象　專家警告：恐再現卡債危機

「侯台大」涉洩密　警局前滅證慘了

「侯台大」涉洩密　警局前滅證慘了

12網紅愛情詐騙削1700萬　林沐希哭演：爸死媽跑了

12網紅愛情詐騙削1700萬　林沐希哭演：爸死媽跑了

想和妹子交朋友　他付款17次被騙329萬

想和妹子交朋友　他付款17次被騙329萬

關鍵字：

打詐洗錢詐騙

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面