金管會、法務部啟動跨部會虛擬資產合作機制　打詐防洗錢防升級

▲金管會陳副主任委員彥良（左）及法務部徐政務次長錫祥（右）共同啟動跨部會合作機制案。（圖／調查局提供）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

為遏止虛擬資產遭詐欺集團濫用，金管會與法務部今(5)日正式啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，集合金融監理機關及司法執法菁英，攜手強化防詐、洗錢偵查與法制建設，建立「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。

這場啟動研討會由金管會副主任委員陳彥良及法務部政務次長徐錫祥共同主持，集結金管會檢查局、銀行局、證期局、創新處及台灣高檢、調查局等單位，並邀請櫃買中心專家參與，針對虛擬資產行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查等議題進行全方位交流。

調查局指出，近年虛擬資產犯罪態樣推陳出新，多起案件顯示詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者利用虛擬資產跨境流通及穩定幣特性洗錢，包括「Finding U」幣店案、北台灣假個人幣商案等；甚至有集團自製「垃圾幣」「空氣幣」，如「搞錢要緊」詐團利用DEXTBNB幣吸金詐財。近年行動已扣押超過371萬顆泰達幣，市值逾11.1億元，有效攔阻犯罪所得流向。

在「打詐綱領2.0」架構下，調查局與金管會持續合作，參與金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議《洗錢防制法》及《虛擬資產服務法》草案，打造更完善法制基礎。本次合作機制的啟動，被視為跨部會結合行政監理與司法偵查能量的重要里程碑，可全面強化偵辦工具、辦案知能與法令支撐。

▲金管會與法務部共同啟動虛擬資產跨部會合作機制。（圖／調查局提供）

此外，調查局也揭露詐團不僅藉虛擬資產洗錢，更透過第三方支付服務業者（簡稱三支業者）勾結犯罪。為此，調查局已於6月3日與數位發展部產業發展署簽署合作備忘錄（MOU），首次建立針對三支業者與特約商店的跨機關情資交換機制，成功破獲易沛、台灣里、旺沛大等三支業者與詐團、博弈集團合作收取資金的案件，涉案金額高達370.47億元；不法業者除遭移送法辦，數發部也迅速撤銷其登錄資格，展現跨部會「即查即斷」行動力。

金管會與法務部強調，台灣在虛擬資產及數位金融監理上，將持續深化「前端防範＋後端偵辦」的雙軌機制，調查局也將緊密追蹤新興數位金融趨勢，結合行政監理與司法執法力量，建立全方位防堵網絡，守護民眾財產安全，維護金融秩序穩定。