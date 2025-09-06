女遭詐要匯150萬給香港老公　真實身分曝：竟是車手扮被害人

▲楊姓女子到郵局匯140萬元至香港，疑遭詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名在工廠上班的52歲楊姓女子，準備將帳戶內140萬元匯至香港「老公」帳戶，行員查覺有異通報警方到場，一度認為楊女遭詐騙，但經員警深入詢問，楊女稱該筆款項是陳姓友人的欠款，卻又說不出對方聯絡資料，這才戳破楊女謊言，原來她是詐騙車手，偽裝成被害人後，將真正被害人匯入她帳戶內的140萬元，轉匯至詐團帳戶。

▲經警方深入詢問戳破楊女謊言，從被害人變詐騙車手，帶返所偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警5日13時50分許接獲郵局報案，指稱有民眾疑似遭詐騙，準備匯出鉅額款項，請員警到場協助勸導。員警到場了解，該楊姓女子準備從帳戶轉匯140萬元至香港某外籍人士帳戶，員警詢問時，她表示140萬是一位陳姓友人返還的借款，員警追問楊女卻完全不知道友人的聯絡資料。

員警又詢問款項將會往香港帳戶是誰所有，她表示是蘇姓丈夫的戶頭，員警卻發現拼音為印度籍與中文的蘇姓完全不符。立即與郵局人員對其金流進行查核，其帳戶有多筆資金異常進行，員警就經驗判斷，楊女並非單純被害人，經詳細詢問，識破楊女原來是詐騙集團車手，新臺幣140萬是被害人遭詐騙集團以「假交友真詐騙」手法詐騙匯入楊女帳戶，楊女偽裝成不知情的被害人，負責將錢轉匯至其他帳戶，沒想到被行員及員警當場識破，立即依法將其移送偵辦並將擴大溯源追查其幕後集團。