「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

記者葉國吏／綜合報導

被封為「全台最難訂私廚」、位在台北市東湖的喜相逢麵館，傳出營業到10月底，消息在臉書地方社團討論熱烈。發文者也透露老闆娘下一步計畫。

喜相逢麵館憑藉獨特無菜單料理闖出名號，加上許多政商名流時常打卡推薦，更增添店家神秘感和吸引力。輝達創辦人黃仁勳也曾慕名造訪。

不過臉書社團「我是東湖人」6日有網友發文透露「從一人3500到上週一人7000。闆娘說他們只營業到10月底。東湖又少了一間回憶。闆娘說要轉戰新光三越開店了！加油」。對此消息底下有人回覆「真的私廚開在新光三越反而low掉，老闆整個飄起來」、「麵店時期蠻常去的 東西好吃 態度也很好 改私廚後就沒去過了。」、「不知道是不是因為逃漏稅被抓到所以把招牌撤掉」。

喜相逢麵館曾在去年引起逃漏稅爭議，有網友分享每人要價8000元，每年賺數千萬的店卻沒開發票，民眾向國稅局檢舉卻得到「所提供網路資料為一般民眾皆取得公開資訊，未提供所檢舉違章漏稅事實及可供偵查具體事證」的回應。

對於逃漏稅風波，老闆娘也在IG發文「「真心對你好的人，都在細節裡。人會說謊，但細節不會，愛是細節，不愛也是」，「最近的風風雨雨惱人風波，我覺得有些人就是裝清高，蹭流量，踩著別人，賺到很多流量，然後變本加厲，見獵欣喜」。

