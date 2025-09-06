「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

　
    • 　
>
「全台最難訂私廚」喜相逢傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲全台最難訂私廚「喜相逢麵館」外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導　

被封為「全台最難訂私廚」、位在台北市東湖的喜相逢麵館，傳出營業到10月底，消息在臉書地方社團討論熱烈。發文者也透露老闆娘下一步計畫。

喜相逢麵館憑藉獨特無菜單料理闖出名號，加上許多政商名流時常打卡推薦，更增添店家神秘感和吸引力。輝達創辦人黃仁勳也曾慕名造訪。

▲▼東湖喜相逢麵館傳出營業到10月底。（圖／翻攝臉書／我是東湖人）

▲東湖喜相逢麵館傳出營業到10月底。（圖／翻攝臉書／我是東湖人，下同）

不過臉書社團「我是東湖人」6日有網友發文透露「從一人3500到上週一人7000。闆娘說他們只營業到10月底。東湖又少了一間回憶。闆娘說要轉戰新光三越開店了！加油」。對此消息底下有人回覆「真的私廚開在新光三越反而low掉，老闆整個飄起來」、「麵店時期蠻常去的 東西好吃 態度也很好 改私廚後就沒去過了。」、「不知道是不是因為逃漏稅被抓到所以把招牌撤掉」。

▲▼東湖喜相逢麵館傳出營業到10月底。（圖／翻攝臉書／我是東湖人）

喜相逢麵館曾在去年引起逃漏稅爭議，有網友分享每人要價8000元，每年賺數千萬的店卻沒開發票，民眾向國稅局檢舉卻得到「所提供網路資料為一般民眾皆取得公開資訊，未提供所檢舉違章漏稅事實及可供偵查具體事證」的回應。

▲▼東湖喜相逢麵館傳出營業到10月底。（圖／翻攝臉書／我是東湖人）

對於逃漏稅風波，老闆娘也在IG發文「「真心對你好的人，都在細節裡。人會說謊，但細節不會，愛是細節，不愛也是」，「最近的風風雨雨惱人風波，我覺得有些人就是裝清高，蹭流量，踩著別人，賺到很多流量，然後變本加厲，見獵欣喜」。

▼逃漏稅風波，喜相逢老闆娘當時在IG發文。（圖／翻攝喜相逢麵館老闆娘IG）

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《零日攻擊》導演正式提告國民黨！　提11點聲明：我遭強烈的人
快訊／江祖平自爆遭性侵！警方找到她了
江祖平發聲！前男友都帥哥「這次卻愛上爛咖」曝原因
快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡
快訊／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

讓兆元男念念不忘的台灣味！仁來瘋即將捲土重來！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計近日再度快閃台灣，將在5月19日COMPUTEX發表首場主題演講，消息一出讓不少粉絲相當期待，想必屆時又會掀起一股討論熱潮。而值得一提的是，這位AI教父不只是科技業的傳奇人物，更是位懂美食的資深饕客，從庶民夜市的經典小吃，到隱身巷弄的高端私廚，只要被黃仁勳點名認證的美食，幾乎都會在短時間內爆紅，因此還被許多網友譽為「比米其林還值得追的美食指南」。

獨／喜相逢被指逃漏稅闆娘喊冤　熟客打臉：發票在哪

獨／喜相逢被指逃漏稅闆娘喊冤　熟客打臉：發票在哪

獨／喜相逢闆娘怒告負評吞敗：愛馬仕自己買的

獨／喜相逢闆娘怒告負評吞敗：愛馬仕自己買的

獨／喜相逢私廚爆停業！仍續　衛生「3缺失」曝

獨／喜相逢私廚爆停業！仍續　衛生「3缺失」曝

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

關鍵字：

喜相逢

