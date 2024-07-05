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社會 社會焦點 保障人權

獨／喜相逢私廚商務艙傳說！闆娘怒告1星評論吞敗：愛馬仕自己買的

▲▼ 喜相逢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲喜相逢藏身於北市巷弄內，只要開店總有各種豪車在門口停駐。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

號稱「全台北最難訂私廚」喜相逢麵館，憑藉獨特無菜單料理闖出名號，加上許多政商名流時常打卡推薦，更增添店家神秘感和吸引力，包括各種傳言，如「送愛馬仕給老闆娘拿位置」、「逃漏稅」等。A先生向《東森新媒體ETtoday》指出，早就訂好的位置，帶家人到現場，卻被告知「被取消」，事後在Google評論留言竟挨告。

A先生忿忿不平說，過去訂位，人都到店門口，發現竟被店家放鳥，不得其門而入用餐，翌日店家才傳訊解釋「最近實在是忙碌到一塌糊塗，對於烏龍訂位深深自責」，事後他在Google評論留言，孰料店家不但不願承認錯誤、道歉，甚至還在粉絲臉書專頁貼對話公審，稱要找律師「談談」。

▼店家不滿被留1星評論怒告。（圖／讀者提供）

▲▼ 。（圖／讀者提供）

不僅如此，A先生說店家承諾會補償一桌訂位，最後卻以「招待不起」為由取消，後來意外發現，很多人都有類似經驗，被害人還成立「鬼見愁之友」社團來統計被放鳥次數，更慘的是，他和另位朋友C女更因逃漏稅等留言遭老闆娘提告妨害自由、妨害名譽。

C女挨告後向警解釋，留言「爛店關一關啦！有妳這種自以為是的人...」是因為曾去喜相逢消費，感覺很差，認這間店有逃漏稅等行為，身為市民百姓是替國稅局多開一隻眼，要確切知道這間餐廳有沒有開發票，純綷是一個消費者心態，保持正義跟公正態度去回應，沒有恐嚇性質。

▲▼ 喜相逢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲喜相逢已拆除招牌，老闆娘表示現在僅做熟客。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署偵查後，認C女並沒有具體表明要以何種方式或內容加害楊姓老闆娘生命、自由等，內容尚屬空泛，客觀上尚難認是惡害通知，與恐嚇罪構成要件不符，依罪嫌不足予不起訴處分。

《東森新媒體ETtoday》獨家訪問楊姓老闆娘，她嘆口氣說「這些酸民吃不到不是我的錯」，網路上說餐費1人8000元，根本沒有這件事，認為應該是被主揪多收，更反問「到底誰給我8000元？哎呀...」。

「我真的很悶啊！」老闆娘言語中透露委屈說，自己的個性直爽、不喜歡拐彎抹角、愛交朋友，對有許多老客戶也只收3500元，很常免費請吃飯卻都沒人提。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲喜相逢私廚惹議。（圖／記者黃宥寧攝）

她也進一步提到，最近網路上出現「喜相逢老闆娘收愛馬仕」、「要拿位置得花錢招待出國玩、坐商務艙」等荒謬傳言，讓她忍不住問「到底誰送我」根本就是「看一個影生一個子」（比喻聽到一點風聲，傳到後來卻變成離譜又奇怪的事），買愛馬仕包都是靠自己，自己訂機票坐商務艙也有罪嗎？難道烏鴉的世界裡天鵝有罪嗎？

面對這些不實的指控，老闆娘坦言曾向先生抱怨「我們乾脆不要做了，你拖累我...」，她解釋原本的生活水平就是在那個地方，根本不需要客人贈包、招待旅遊，而且喜相逢沒有了不起到那種程度（送愛馬仕包、全程日本招待旅遊）。

最後，闆娘也誠摯希望大家都能嚐到美味的食物，而不是淪為謠言的焦點。

►獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅！闆娘曝：4月已停業　國稅局這樣說

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