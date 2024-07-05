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社會 社會焦點 保障人權

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅！闆娘曝：4月已停業　國稅局這樣說

▲▼ 喜相逢門口 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市內湖區喜相逢私廚移除原本顯眼招牌，僅在晚餐營業時才拉上鐵門迎接客人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

號稱「全台北最難訂私廚」的喜相逢麵館，憑藉獨特無菜單料理且熟客制著稱，2021年奪得美食評鑑「500盤」冠軍，並連年獲獎，吸引政商名流演藝圈大咖成為其座上賓。然而，價格也從2020年1人1500元漲到今年1人8000元，短短4年間漲幅高達5倍。有民眾向《東森新媒體ETtoday》爆料說，年賺數千萬的店，居然免開發票，質疑國稅局是睡著了嗎？

喜相逢店內僅有3桌，1桌可坐12人，1人消費5000元起，包場費約20萬起至24萬，且店內僅有老闆孫必成料理、楊姓老闆娘負責招呼客人、介紹菜色，2人應接不暇，除一位難求外，有錢也不一定吃得到。

A先生向《東森新媒體ETtoday》指出，喜相逢2020年每位人頭為1500元，隨著餐廳知名度上升後，今年悄悄漲到1人8000元，結帳方式則以轉帳跟現金支付，離譜的是竟然沒開發票；若以1人5000元計算，共3桌36人，每晚可進帳18萬，1週僅營業3天，1年營業額達2808萬元。

▼喜相逢私廚疑年賺千萬卻免開發票。（圖／讀者提供）

▲▼ 喜相逢 。（圖／讀者提供）

荒謬的是，曾有人看不下去提供多項證據到國稅局檢舉喜相逢逃漏稅，卻得到「所提供網路資料為一般民眾皆取得公開資訊，未提供所檢舉違章漏稅事實及可供偵查具體事證」以此免議結論。

A先生認國稅局回應十分荒謬，正因為店家沒開發票，才需要其進行調查，且從美食部落客等人分享，都可清楚知道該店消費規則，萬萬沒想到國稅局會如此漠視、放行，亦或是根本不敢查？

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲喜相逢以「OO小麵坊」之稱成立登記公司，並申請免用統一發票，今年4月變更為歇業。（圖／讀者提供）

《東森新媒體ETtoday》向國稅局求證，得到回應為「此檢舉案已結案，另外是否有派員調查違章者，無法回應」。

然而，從「台灣公司網」公開資訊得知，喜相逢店面地址於2011年登記公司行號為「OO小麵坊」資本額20萬，依據《營業稅法》規定，凡年營業額超過一定數額就得開發票，若未達規定金額，可申請使用「收據」代替發票，仍需遵守開立收據的相關規定。（該公司行號4月已歇業）

據了解，號稱台北極度預約困難三大私廚的鄒記「江浙大菜」為中午、晚上2個時段營業，午餐餐費1人4500起跳、晚餐7000元，共2桌（今年訂位已滿）；徐家「眷村菜」僅有晚上營業，包場費為7萬，共2桌可容納26人、人均2692元，且不收小費、服務費，酒水另計，這2間均有開發票。

▲▼ 喜相逢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲《東森新媒體ETtoday》本月直擊喜相逢開店情況。（圖／記者黃宥寧攝）

喜相逢老闆娘無奈向《東森新媒體ETtoday》表示，「早就不想做了」，去年下半年已將招牌拆掉，並且強調從來沒有過「1人8000元」情況，她認為，很有可能是對方被朋友多收費用。

她表示，實際上用餐定價是5000元（酒水另計），自己喜歡交朋友，對於老客人的回訪，還有收取3500元的情況，甚至經常免費招待朋友，這些都是外界不知道的，至於被質疑沒開發票，老闆娘解釋，過去是麵店，所以免用發票，後來就有開發票，但今年4月已停業，目前僅偶爾招待朋友。

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