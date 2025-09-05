　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月前半戀愛運大公開！哪些星座最容易遇見真愛指引一次看

▲▼星座,十二星座,戀愛,愛情,幸運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲秋天來臨，愛情能量蠢蠢欲動，9/1〜9/15十二星座戀愛運勢如何？快來看占星師的全解析。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

戀愛總是讓人充滿不安卻又非常期待，對於渴望幸福的人，隨著秋天的來臨，想要邂逅命運中的對象嗎？不妨參考日本網站《TRILL》提供的9月1日至9月15日上半個月的12星座戀愛運勢，有哪些星座只要主動一點，就能迎來愛情的轉折呢？趕快一起來看看吧！

牡羊座

戀愛運：極佳！可能與意想不到的人擦出火花

9月1日、9日、10日都是你的戀愛幸運日。此時期，或許會和意料之外的人發展出奇妙的連結，甚至成為情侶。有伴者可安排出遊計畫，增進甜蜜。

幸運物：七味唐辛子

金牛座

戀愛運：容易因固執讓愛情遠離

整體運勢起伏不定，2日〜4日好轉，11日、12日更是大吉。此時若太過拘泥細節，可能讓戀情擦肩而過。放輕鬆才能招來好運。有伴者可送上小禮物，傳遞心意。

幸運物：喉糖

雙子座

戀愛運：可能實現理想中的戀情

運勢普通，但5日、6日好轉，13日、14日是本月最強運勢。此時容易被有品味、善於社交的人吸引。有伴者可以盛裝打扮，來一場特別的約會。

幸運物：手機應用程式

巨蟹座

戀愛運：期待浪漫王子的登場

近期戀愛運稍弱，7日、8日有所回升，15日則是幸運日。此時特別嚮往浪漫的愛情，彷彿在等待王子的出現。有伴者可選擇療癒景點放鬆。

幸運物：珍珠飾品

獅子座

戀愛運：全面提升，戀愛氛圍滿點

9月1日、9日、10日運勢大旺。你的心情完全進入戀愛模式，可能吸引到理想對象。有伴者則可能因對方意見感到煩躁，要記得多溝通。

幸運物：向日葵

處女座

戀愛運：渴望依靠，容易被成熟可靠的人吸引

戀愛運停滯，但2日〜4日開始回升，11日、12日則進入幸運期。此時特別想依賴他人，容易被有安全感的對象吸引。有伴者適合安排近郊小旅行。

幸運物：橡皮擦

天秤座

戀愛運：丘比特將現身！積極主動才有機會

5日、6日運勢上揚，13日、14日更是戀愛契機。可能會有身邊的人幫忙介紹對象。有伴者可嘗試童心未泯的有趣約會。

幸運物：網路新聞

天蠍座

戀愛運：過度挑剔對方條件，愛情可能受阻

近期戀愛運不佳，但7日、8日和15日會迎來轉機。此時容易過於在意對方條件，記得聽從內心感受才是關鍵。有伴者可購買一點品質優良的物品，增加生活質感。

幸運物：運動內衣

射手座

戀愛運：桃花滿滿，別只看外貌！

1日、9日、10日都有機會遇見好緣分。此時可能特別看重對方外表，但要小心錯過內在契合的人。有伴者可嘗試一起培養健康新習慣。

幸運物：戶外用品

摩羯座

戀愛運：當心禁忌之戀的誘惑

雖然戀愛運稍顯低迷，但2日〜4日與11日、12日都是幸運期。近期可能對秘密戀情產生幻想。有伴者可嘗試一起靜坐冥想，增進默契。

幸運物：城堡照片

水瓶座

戀愛運：社交圈將帶來好發展

本期戀愛運佳，5日、6日會迎來本月最強運勢，13日、14日也有機會。特別容易在社群或團體中遇到戀人。有伴者可一起聊聊未來規劃。

幸運物：西梅

雙魚座

戀愛運：過於嚴苛篩選對象，小心錯失良機

目前運勢偏弱，但7日、8日迎來最強幸運期，15日也有好運。此時過於專注「是否適合結婚」可能讓愛情失去浪漫感。有伴者可認真討論彼此的未來。

幸運物：噴霧瓶

9月前半戀愛運大公開！哪些星座最容易遇見真愛指引一次看

9月前半戀愛運大公開！哪些星座最容易遇見真愛指引一次看

