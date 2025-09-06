英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

▲英國副首相安吉拉雷納（Angela Rayner） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

英國副首相雷納（Angela Rayner）因房產稅問題請辭，引發工黨內閣大規模改組。首相施凱爾（Keir Starmer）試圖挽救工黨支持率下滑的困境，但改革黨崛起成為最大挑戰。雷納的辭職不僅是政治倫理的爭議，更深刻反映工黨面臨的信任危機。

雷納因未足額繳納英格蘭南部房產稅，被指違反大臣守則。這位工黨副黨魁兼住房大臣的主動請辭，不僅讓人聚焦她的政治生涯，也成為施凱爾上任14個月來內閣改組的導火索。這次震盪發生之際，極右派改革黨（Reform UK）支持率已超越工黨，令執政壓力倍增。施凱爾面臨的挑戰，遠不止一次人事風波。

內閣改組隨即展開，外交大臣拉米（David Lammy）接替雷納職務，內政大臣古柏（Yvette Cooper）調任外交部，而司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）接手內政大臣的重任。施凱爾希望藉此穩住內閣士氣，但他的領導風格與政策反覆，從福利改革到移民問題的態度轉換，早已讓不少選民失望。反觀改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage），憑藉反移民立場吸引了更多民眾支持。

雷納的辭職信中提到，稅務調查已對她家庭造成衝擊，出於責任感選擇請辭。她的政治生涯曾被視為工黨未來的希望，但這場風波讓她成為右翼媒體和保守黨的攻擊目標。儘管她以直率作風和社會主義理念深受工人階級喜愛，卻也明白政治不僅靠理想活下去。她的一句名言「單憑意識形態無法養活我自己」或許正是工黨現狀的最佳註解。