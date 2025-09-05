江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

▲江祖平指控龔益霆涉嫌性侵，事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

記者趙蔡州／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續更承認自己就是受害者，引發社會輿論譁然。對此，律師黃柏榮表示，指控前男友性侵，卻在網路上情緒化發言，可能會讓外界懷疑是「感情報復」，但這其實是許多受害者在案件中常見的困境，他就直言「反擊要有策略」並提出4點建議。

江祖平踢爆龔益霆涉嫌性侵後，龔益霆隨即在IG發文否認，強調指控是片面的不實之詞，並自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手。江祖平的最新發文則稱，不管刑事或民事訴訟，都會提告索賠，「我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家，因為『龔益霆』應該吃得到這些狗糧」。

律師黃柏榮5日在臉書表示，感情是剪不斷、理還亂的，但若是指控前男友性侵，卻在網路上情緒化發言，可能會讓外界開始懷疑，指控是否只是「感情報復」，這其實是許多受害者在案件中常見的困境，他直言「反擊要有策略」，也提出4點建議。

黃柏榮說，第一點應專注於「法律」，減少「情緒化」發言，性侵案件最容易被對方律師或媒體操作成「情感報復」，建議避免在公開場合使用嘲諷、羞辱性字眼，例如狗糧，因為這會讓外界焦點轉移到「你恨前男友」，而不是「他是否犯罪」。

第二點是「讓『司法』替你說話」，黃柏榮指出，既然已經有律師代理，就讓所有事實與證據透過訴訟呈現「你可以透過律師發表『中性、專業』的聲明，而不是親自下場戰鬥，這樣會提升社會對案件的信任度」。

第三點是「證據管理」，黃柏榮表示，請將所有對話紀錄、證人名單、相關醫療或心理治療資料完整交給律師，不要先在社群媒體釋出零碎訊息，因為對方可反擊「你在操控輿論」，甚至有妨害名譽或洩露隱私的風險。

最後一點則是「求償金額的合理性」，黃柏榮解釋，1300萬元是高額數字，若缺乏醫療費、心理治療費、名譽損害評估等支撐，容易被解讀為「報復性索賠」，建議透過醫師診斷證明、專業鑑定來佐證金額，這樣訴訟與社會觀感都更有說服力。