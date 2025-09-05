　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

▲江祖平指控龔益霆涉嫌性侵，事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

記者趙蔡州／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續更承認自己就是受害者，引發社會輿論譁然。對此，律師黃柏榮表示，指控前男友性侵，卻在網路上情緒化發言，可能會讓外界懷疑是「感情報復」，但這其實是許多受害者在案件中常見的困境，他就直言「反擊要有策略」並提出4點建議。

江祖平踢爆龔益霆涉嫌性侵後，龔益霆隨即在IG發文否認，強調指控是片面的不實之詞，並自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手。江祖平的最新發文則稱，不管刑事或民事訴訟，都會提告索賠，「我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家，因為『龔益霆』應該吃得到這些狗糧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師黃柏榮5日在臉書表示，感情是剪不斷、理還亂的，但若是指控前男友性侵，卻在網路上情緒化發言，可能會讓外界開始懷疑，指控是否只是「感情報復」，這其實是許多受害者在案件中常見的困境，他直言「反擊要有策略」，也提出4點建議。

黃柏榮說，第一點應專注於「法律」，減少「情緒化」發言，性侵案件最容易被對方律師或媒體操作成「情感報復」，建議避免在公開場合使用嘲諷、羞辱性字眼，例如狗糧，因為這會讓外界焦點轉移到「你恨前男友」，而不是「他是否犯罪」。

第二點是「讓『司法』替你說話」，黃柏榮指出，既然已經有律師代理，就讓所有事實與證據透過訴訟呈現「你可以透過律師發表『中性、專業』的聲明，而不是親自下場戰鬥，這樣會提升社會對案件的信任度」。

第三點是「證據管理」，黃柏榮表示，請將所有對話紀錄、證人名單、相關醫療或心理治療資料完整交給律師，不要先在社群媒體釋出零碎訊息，因為對方可反擊「你在操控輿論」，甚至有妨害名譽或洩露隱私的風險。

最後一點則是「求償金額的合理性」，黃柏榮解釋，1300萬元是高額數字，若缺乏醫療費、心理治療費、名譽損害評估等支撐，容易被解讀為「報復性索賠」，建議透過醫師診斷證明、專業鑑定來佐證金額，這樣訴訟與社會觀感都更有說服力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最帥總裁林裕凱　首現身了！
批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強：擬推《政治迫害調查條
賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」
摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍性愛片　法官看片後判無罪
Albee突發文：有人心存僥倖幹些匪事！
〈一支小雨傘〉原唱病逝！　4天前健康惡化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

江祖平指控性侵　前同事曝龔益霆「偷心套路」：對姐姐們很有一套

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

江祖平指控性侵　前同事曝龔益霆「偷心套路」：對姐姐們很有一套

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

傳種蔥1甲地賺300萬！「木黴菌」挺過極端天候　蔥博士不敗3招曝

訂日本餐廳「店員超不耐煩」！情侶曝台人陋習全場轟：丟臉到國外

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

古久保恭喜林子崴術後首勝！挑戰未果露出驚呆表情

「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照哭了：好痛

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

林智勝引退系列賽首戰　陳子豪3安2打點率味全3比1力退雄鷹

林子崴5局好投！林泓育2分砲相挺　桃猿3比1勝悍將

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

96聯賽唯一長爬坡武嶺站　旅外好手李廷威盼留下障礙高牆

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

更多熱門

相關新聞

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

女星江祖平近日公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及性侵事件，為此男方出面否認指控，並曝光兩人是曾交往的情侶，後續江祖平才承認自己就是受害者，引發社會討論。一名曾經跟龔益霆一起共事的同事透露，龔益霆當時儘管年紀輕，特別對「姐姐們」非常有一套，看見江祖平的新聞時，沒有感到很意外。

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平槓三立副總兒「網憂遭封殺」　超狂資歷起底

江祖平槓三立副總兒「網憂遭封殺」　超狂資歷起底

李怡貞談江祖平「挨酸幫三立說話」　急上火線反擊

李怡貞談江祖平「挨酸幫三立說話」　急上火線反擊

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

關鍵字：

江祖平龔益霆

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面