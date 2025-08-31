護照「1原因」無法使用！她急衝外交部免費辦理：當日就能取件

▲護照可免費加頁一次。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

護照是出國時的通行證，除了隨身攜帶外，也要注意不要留下髒汙或是毀損，有網友指出，因為經常出國，護照已經沒有頁面可以蓋簽證章，但護照還有兩年以上的效期，不想要花錢辦新護照，沒想到居然有提供加頁的服務，而且免費，但一本護照只能申請一次。

有網友在IG發文，被地勤人員提醒「護照可能無法使用」，讓她當場愣住，原來護照的頁面即將用完，沒有多餘的空白處可以蓋簽證章，但護照還有超過兩年的效期，不想要花錢換一本新的，因此決定前往外交部辦理「護照加頁」。

女網友指出，只是要加頁的話，直接前往外交部3樓辦理即可，辦理過程相當快速，只需填寫表格、影印護照，現場約等候3分鐘就完成，加頁後護照增加了以英文字母標示的二十多頁新頁面（從B至X）。她也特別提醒，護照加頁屬於免費服務，但一本護照只能申請一次。

她大讚這項服務超棒，「之前完全不知道有這個免費服務，這樣加頁之後護照就可以再用久一點，覺得自己真是省錢小高手。」

貼文曝光，就有網友提醒，「一本護照只能免費加頁一次，有些國家的移民官是不蓋在加頁上（譬如：越南），但大部分都很願意蓋在加頁上」、「這個要空白頁小於5頁才能加，不是隨便加的。」多數網友笑喊，護照雖然可以用10年，但是根本蓋不完，「希望有一天我也能有這幸運使用這項免費權利」、「用自動通關後就很少蓋章了」、「這個只有一直出國的人才會不夠用吧」。

根據外交部規定，申請護照加頁，惟以1次為限，辦理加頁可由本人親自辦理，也可委託代理人代辦。若由他人代辦，代理人需攜帶自己的新式國民身分證正本及影本一份。加頁服務屬於「隨到隨辦」，並於當日取件，但仍需一定作業時間，無法立即領取。