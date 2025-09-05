柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北地院今（5日）裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐐。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩發文表示，「一年了，我們都在這，準備接你回家」。該文也引來許多支持者留言聲援，還有網友嗨喊要柯文哲「回來接黨主席」。

柯文哲律師團日前認為，京華城案「重要證人」皆詰問完畢，已無羈押之必要，進而向合議庭提出停押聲請。北院合議庭於今日稍早裁定，柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8個月，且須配戴電子腳鐐，並不得與同案被告有所接觸。

民眾黨在接獲裁定結果後，立即展開籌措交保金的作業，民眾黨議員黃瀞瑩則發文表示，「一年了，我們都在這，準備接你回家」，該文還引來不少網友留言聲援。

部分網友難掩興奮情緒寫到，「看到都落淚了」、「阿北回來接黨主席」、「好想去接阿北出來」、「恭喜阿北能回家了」、「提醒阿北不要再回頭，幫他準備鞋子」。

不過，也有網友留言質疑，「共諜交保才20萬！根本就是不想讓他出來嘛，7千萬真的開什麼玩笑？」、「7千萬交保真的很惡劣」、「保證金繳完後，到時北檢又抗告」、「會不會放了又羈押再放再羈押」等語。