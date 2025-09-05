柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，外界也關注北檢是否會提出抗告。對此，媒體人謝寒冰斷言，檢察官一定會抗告，但這次高院可能不會發回更裁，因為柯文哲待在外面對賴清德有利，可以成功轉移很多砲火，而且柯文哲出來後還是不能直接對外發言，短時間內對賴清德造成的威脅不大。

謝寒冰於直播表示，近期整個情勢上，把柯文哲交保出來，對賴清德是相對有利，而且可以轉移黨內對賴的攻擊、凝聚青鳥黑熊的士氣，讓他們忽視掉賴清德這陣子做得事情，全力攻擊柯文哲。

謝寒冰表示，檢察官一定會抗告，前面都講了很多不能交保的理由，像是稱利用臉書串供，所以形式上檢察官不管怎麼樣都要抗告，接下來就要看高院會不會駁回或發回更裁？

謝寒冰認為，這次高院可能不會發回更裁，因為現在柯文哲待在外面對賴清德有利，可以成功轉移很多砲火，而且柯文哲即使出來後仍被限制住居，暫時還是不能直接對外發言，短時間內對賴清德造成的威脅不大。

謝寒冰直言，所以綠營會好好利用這段時間，一定會操作「平常不是說法院民進黨開的？柯文哲放出來了，顯然沒有干預司法」等論述，但需要注意的是，交保隨時有權力收回，檢察官可以無限抗告，只要苗頭不對，就會提出抗告，很可能高院就會發回更裁。

謝寒冰示警，他們對柯文哲不會像對陳水扁寬容，只要違反任何一點限制、被抓到一點小毛病，賴清德在政治上又有需要的話，藉這個事件炒作，柯文哲搞不好又被丟回去，這不是不可能發生的事，變數還非常大。

最後，謝寒冰強調，而且除了京華城圖利案外，還有好幾個案子正在偵辦當中，檢察官隨時可以用另外的辦法，把柯文哲押回去。

★★未經判決確定，應視為無罪★★