　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，外界也關注北檢是否會提出抗告。對此，媒體人謝寒冰斷言，檢察官一定會抗告，但這次高院可能不會發回更裁，因為柯文哲待在外面對賴清德有利，可以成功轉移很多砲火，而且柯文哲出來後還是不能直接對外發言，短時間內對賴清德造成的威脅不大。

謝寒冰於直播表示，近期整個情勢上，把柯文哲交保出來，對賴清德是相對有利，而且可以轉移黨內對賴的攻擊、凝聚青鳥黑熊的士氣，讓他們忽視掉賴清德這陣子做得事情，全力攻擊柯文哲。

謝寒冰表示，檢察官一定會抗告，前面都講了很多不能交保的理由，像是稱利用臉書串供，所以形式上檢察官不管怎麼樣都要抗告，接下來就要看高院會不會駁回或發回更裁？

謝寒冰認為，這次高院可能不會發回更裁，因為現在柯文哲待在外面對賴清德有利，可以成功轉移很多砲火，而且柯文哲即使出來後仍被限制住居，暫時還是不能直接對外發言，短時間內對賴清德造成的威脅不大。

謝寒冰直言，所以綠營會好好利用這段時間，一定會操作「平常不是說法院民進黨開的？柯文哲放出來了，顯然沒有干預司法」等論述，但需要注意的是，交保隨時有權力收回，檢察官可以無限抗告，只要苗頭不對，就會提出抗告，很可能高院就會發回更裁。

謝寒冰示警，他們對柯文哲不會像對陳水扁寬容，只要違反任何一點限制、被抓到一點小毛病，賴清德在政治上又有需要的話，藉這個事件炒作，柯文哲搞不好又被丟回去，這不是不可能發生的事，變數還非常大。

最後，謝寒冰強調，而且除了京華城圖利案外，還有好幾個案子正在偵辦當中，檢察官隨時可以用另外的辦法，把柯文哲押回去。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

韌性條例通過　卓榮泰：下周編特別預算要「廣、深、快」

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

文總新活水、12強世界冠軍專刊　從全球19地脫穎獲金點設計獎

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

韌性條例通過　卓榮泰：下周編特別預算要「廣、深、快」

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

文總新活水、12強世界冠軍專刊　從全球19地脫穎獲金點設計獎

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

石川飯店餐廳懶人包！泡無邊際溫泉看海　嗑漁港直送螃蟹料理

政治熱門新聞

柯文哲隔1年將獲自由！　民眾黨急籌7000萬保釋金救阿北

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

民眾黨感謝承審柯文哲7000萬交保　民眾黨感謝承審法官

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

更多熱門

相關新聞

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，北院在今（5日）裁定7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。對此，民眾黨副秘書長許甫說，全黨上下心情當然都很激動，也期盼這天很久了；他也喊話柯接受交保條件，外界有比較好的生活起居照顧，不用被關在3坪不見天日的空間，「好好出來，為了未來、為了整個國家繼續努力」。

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲7000萬交保　律師：能否順利「全看1關鍵」

柯文哲7000萬交保　律師：能否順利「全看1關鍵」

他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

他曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙

關鍵字：

柯文哲羈押交保北檢民眾黨賴清德謝寒冰抗告

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面