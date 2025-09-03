為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉今年2月28日下午發生一起死亡車禍，照護員推著坐著輪椅的104歲林姓婦人散步，為了閃避路邊正要開門的貨車往外繞，卻雙雙遭後方的轎車衝撞，其中老婦因撞擊力道身體對折，連同輪椅噴飛數十米遠，傷重不治。今(3日)嘉義地檢署依過失致死罪起訴撞擊轎車、貨車駕駛2人。

▲嘉義35歲男子開車撞死104歲老婦，在靈堂下跪道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

本案發生在今年2月28日下午， 住在梅山鄉社教路的婦人，在照護員陪同下坐著輪椅出門散步，2時34分2人返回住家，沿中山路(北往南)移動，此時，中山路93號前停放貨車的詹姓駕駛，打開車門下車處理事情，照護員因此往身後看了2次確認沒問題後，推往左側閃避。

未料，2人遭後方黃姓男子駕駛的轎車衝撞，雙雙噴飛滾了數圈，其中老婦因坐在輪椅上，身體當場對折連同輪椅滑了數十米遠，因而受有多重重大創傷併休克、顏面骨骨折、雙側肺挫傷併多處肋骨骨折、胸腰椎多處壓迫性骨折等嚴重傷害，家屬因此決定留最後一口氣回家，最終於3月1日下午3時38分死亡。

事後肇事的黃姓駕駛曾到靈堂，崩潰下跪向老婦與其家屬致歉，對於自己的過錯十分懊悔。

▲老婦搶救一天後因情況不樂觀，家屬決定留一口氣回家拔管。（圖／民眾提供，下同）



警詢時詹男供稱，自己的車子是停好熄火狀態，「我認為我沒有錯」，且該處位於斑馬線前面，是黃男車速太快，強調自己沒有過失；黃男則是坦承肇事害死林婦。

不過嘉義區監理所提出的車禍鑑定意見書中提到，黃男行經於劃有分向限制線路段，未注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，為肇事主因；詹男停放自用小貨車於劃有分向限制線路段（路肩），且站立於車道上開啟車門侵入車道，未注意後方有無人車，影響行車及行人安全，為肇事次因，因此檢方認為2人皆有過失，依過失致死罪起訴。