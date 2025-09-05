全球不到200例！　出生20天女嬰「腹中藏雙胎」緊急手術

▲ 三胞胎中兩個胎兒在女嬰腹中成長。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度古爾岡一名出生僅20天的女嬰，因腹部異常腫脹無法進食，檢查發現她體內竟有兩個寄生胎兒不斷吸收營養成長。醫療團隊為此動員15名醫師，歷經2小時精密手術後成功移除這對「胎中胎」。

BBC報導，這起罕見病例屬「胎中胎」（Foetus in Foetu）症候群，全球已知紀錄僅不到200例。女嬰母親原先懷有三胞胎，但其中兩個胎兒在懷孕初期被第三個胎兒吸收，並在其腹腔內持續發育。主刀醫師辛哈（Anand Sinha）表示，「手術很有挑戰性，但嬰兒現在很健康，情況良好。」

醫療團隊說明，女嬰送醫時出現腹部鼓脹、易怒等症狀，因胎兒壓迫胃部導致她無法正常進食，當時出現脫水及營養不良，因此醫療團隊先進行2天治療穩定病情，才敢進行這項高風險手術。

辛哈透露，手術最大挑戰在於寄生胎兒與肝臟、腎臟、腸道等重要器官相連，必須極其小心地分離，以免損傷任何血管或器官。手術中團隊持續監控嬰兒體溫和失血量，並使用特殊微創設備。如今女嬰已順利出院一個月，未出現任何併發症。

醫師提醒，寄生胎兒若不及早移除，會隨著宿主成長而增大，雖然通常不會惡性病變，但仍可能引發其他健康問題。加爾各答今年稍早也有一名出生僅3天的男嬰，因類似手術後併發症不幸死亡。