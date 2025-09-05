　
    • 　
>
社會焦點

男拒玩3P「卻幫脫衣服壓制」助麻吉硬上少女　重判7年2月

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女小莉遭到強制性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子大強，將少女小莉介紹給好友小華認識，小華竟強迫小莉發生性行為，在旁觀看的大強拒玩3P，但他不滿小莉反抗，出手協助壓制、幫扯下衣物並搶走手機，讓小華性侵得逞。案經彰化地院審理，小華被依強制性交罪判處7年8個月徒刑，大強雖未實際性侵，但因被認定為「共同正犯」，也遭重判7年2個月。

依據判決書內容指出，這起案件發生於2年前，大強將當時就讀國中的小莉介紹給小華。小華明知小莉未成年，仍與她發生多次性關係。期間，小華雖多次邀約大強加入「3P」，但均遭大強以「不喜歡」、「沒性致」為由拒絕。然而，在最後一次性侵事件中，大強的角色從旁觀者轉為積極協助者，成為法院認定其共同犯罪的關鍵。

小華與小莉最初為合意性交，前三次發生關係時，大強均在租屋處內打電腦、滑手機，並未參與。然而，去年間小華再度帶小莉到大強租屋處時，雙方因感情生變，小莉明確拒絕性行為，當場激烈反抗，此時原本在旁滑手機的大強，因不滿小莉「不配合」，竟起身協助小華，動手搶走小莉手機、扯下其衣物並壓制其身體，使小華得以性侵得逞。

事件後，小莉的家人發現女兒身上出現不明勒痕，仔細追問之下，小莉才吐露遭性侵的經過，父親隨即帶她報警處理，全案因此曝光。

法庭審理時，小華與大強均矢口否認犯行，堅稱小莉是自願的。大強更強調自己從無意願參與3P，也未曾對小莉有猥褻行為。然而，法官根據小莉的證詞，以及事後小莉與小華的手機對話紀錄，「你強迫我性交也是事實啊」、「我很抱歉吧」確認最後一次性行為違反小莉意願，屬「強制性交」。

此外，法官在判決書詳細指出，大強雖未做出猥褻或性交的動作，但在犯罪過程中，扮演了「關鍵角色」，使得小莉遭到阿華性侵、被視為「共同正犯」，法官審理後，將小華依強制性交與對未成年性交等罪，合併判處7年8個月徒刑；大強則因共同強制性交罪，判處7年2個月徒刑。全案仍可上訴。

ETtoday新聞雲提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

每碗爌肉飯，含藏一段刻骨銘心的愛情故事！近日一名男子在網路發文，細數與前女友吃遍彰化市6家知名爌肉飯的點滴回憶，每一家都承載著兩人甜蜜的過往。沒想到去年12月女友到八卦山大佛後突然提分手，今年4月得知她結婚，更讓男子心碎「為什麼就這樣把我丟掉了？」真摯告白讓上千網友淚崩，直呼這是「爌肉飯版的《比悲傷更悲傷的故事》」。

