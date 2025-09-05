開學驚魂！和美2犬躲草叢追咬學童　今誘捕1隻另1隻黑狗在逃

▲2隻流浪犬追小孩，動保已成功誘捕1隻。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

開學了，路上卻有惡犬埋伏！彰化縣和美鎮家扶中心附近，近日出現2隻兇猛流浪犬，專門躲藏草叢中突襲路過學童，嚇得孩子們心驚膽跳，甚至有人被迫繞遠路上學。彰化縣動物防疫所接獲通報後緊急設置誘捕籠，並於今(5日)清晨成功捕獲其中一隻，另一隻則仍在逃，相關單位持續追捕中。

賴清美議員指出，近期不少家長和學童反映，在家扶中心周邊區域，尤其是貨櫃屋附近草叢，有2隻體型較大、性情兇猛的流浪犬出沒。它們見到獨自行走的學生便突然衝出狂吠甚至追趕，讓許多孩子受到驚嚇，更有學童因此不敢獨自上下學，需要家長特別接送或改道而行。

賴清美接到民眾陳情後，親自前往現場勘查。她發現這兩隻犬隻藏匿於貨櫃屋下方，疑似遭人棄養，一靠近便露出凶狠眼神，不敢太接近，由於該區域經常有學生、長輩經過，雖然尚未傳出咬傷事件，但若不及時處理，後果不堪設想。

▲2隻流浪犬躲藏在草叢下。（圖／賴清美提供）

家扶對此相當憂心，他指出家扶孩子還有國小學童放後會在家扶中心周邊等候家長，而犬隻有強烈地域觀念，很可能將該區域劃為地盤而發動攻擊，對兒童安全造成嚴重威脅。

彰化縣動物防疫所在接獲通報後，已於該區域設置誘捕籠，並於5日清晨成功捕捉到其中一隻流浪犬，目前正持續追捕另一隻「在逃」犬隻。防疫所也呼籲民眾，若有發現另一隻流浪犬的行蹤，請立即通報，不要自行靠近處理，以確保安全。同時提醒家長與學童，行經該路段時盡量結伴而行，注意周遭環境，若遇流浪犬追趕切勿奔跑，應緩慢離開並儘速通報相關單位處理。