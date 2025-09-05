吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

▲癡情男子帶前女友吃爌肉飯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

每碗爌肉飯，含藏一段刻骨銘心的愛情故事！近日一名男子在網路發文，細數與前女友吃遍彰化市6家知名爌肉飯的點滴回憶，每一家都承載著兩人甜蜜的過往。沒想到去年12月女友到八卦山大佛後突然提分手，今年4月得知她結婚，更讓男子心碎「為什麼就這樣把我丟掉了？」真摯告白讓上千網友淚崩，直呼這是「爌肉飯版的《比悲傷更悲傷的故事》」。

男子細數兩人從前年5月開始的爌肉飯美食之旅，魚市場爌肉飯、阿泉爌肉飯、老店朱爌肉飯、榕樹下爌肉飯、黑豬師爌肉飯等等，兩人吃完最後一家大鼎爌肉飯後，還一起去了八卦山大佛風景區遊玩，沒想到這竟成了他們最後一次見面。男子感傷地說：「很後悔去年11月帶她去大佛，12月她就傳訊息說要分手。」

分手來得突然，讓男子措手不及。更讓他心碎的是，今年4月突然得知前女友已經結婚的消息。他在文中心碎寫道：「也許是大佛魔咒吧，但我只想問為什麼妳就這樣把我丟掉了？為什麼？」現在他只能將這份愛遺留在過去，希望在回憶中多愛她一點，愛完之後能埋好這段記憶。

文章發出後引發熱烈迴響，超過數千網友按讚直呼「這故事太催淚」，「跟著你的文字吃了一遍爌肉飯，也跟著心碎了一次」、「這6家我都吃過了，算不算也參與了你們逝去的愛情」。也有網友指出「比較心疼大佛，情侶分手都賴在祂身上！」

▲癡情男與前女友到八卦山大佛風景區遊玩後提分手。（圖／ETtoday資料照）

一段用爌肉飯寫成的愛情故事，意外讓彰化爌肉飯美食再度獲得全國關注，雖然結局令人心碎，但男子真摯的情感與美味的小吃，卻在這個初秋溫暖了無數網友的心，紛紛為他鼓勵，「你會找到更適合的人，帶你吃第7家爌肉飯」。