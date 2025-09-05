知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

▲彰化縣某國中男教練涉性騷及體罰，教育處啟動調查。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某國中近日驚傳知名男教練涉嫌對女學生性騷擾、霸凌事件，不僅觸摸女學生身體，還以連坐處罰方式逼隊員搭拱橋，甚至青蛙跳繞操場20圈，引發家長強烈不滿。家長指控校方及縣府態度消極，求助無門下轉向人本教育基金會。對此，彰化縣教育處回應，涉案教練目前已請假，教育處並已啟動調查程序，將立即召開教練審議會議討論。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，接獲陳情後發現，該名男教練涉嫌多次不當接觸女學生身體。更令人心寒的是，當這名女學生鼓起勇氣提出性平申訴後，竟被迅速踢出團隊群組，形同遭到變相的孤立與懲罰，讓學生與家長感到莫大的二次傷害，不僅是對性平申訴的打壓，更是對學生心理的嚴重摧殘。

除了性騷擾疑雲，該名教練的體罰方式也令人髮指。曾芳苑進一步揭露，該教練常以不合理的方式對學生進行體罰。

例如無故缺席罰蛙跳繞操場20圈、忘記穿練習服罰跳8圈，甚至連物品遺留在場地也要罰跳8圈。最誇張的是，只要有一人遲到，全隊都必須連坐罰跑3000公尺，這種高壓的連坐式處罰，不僅造成學生身體上的負擔，更在團隊成員間製造了極大的心理壓力與矛盾。

家長質疑校方至今仍未召開校事會議進行專業調查，讓他們深感不安，擔心事件是否會被「冷處理」甚至被「搓湯圓」。曾芳苑嚴正呼籲，校事會議應邀請校內外專家參與，公正客觀地調查這些不當行為，還給受害學生與家長一個公道。她強調，校事會議的啟動與調查進度，是檢視校方處理此類事件決心與透明度的重要指標。

面對外界排山倒海的質疑，彰化縣教育處也做出回應。教育處表示，目前該名涉案教練已請假，將立即召開教練審議會議，討論其聘任問題，絕不姑息任何不當行為，以確保學生的受教權益與人身安全。

