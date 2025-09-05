▲他想3P竟硬上國中前女友，好友喊沒性致卻幫壓制雙手。（圖／達志示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名李姓男子2023年跟15歲國中少女（後續簡稱A女）交往，但兩人不久後就分手，分手後他仍約A女見面，並提議跟另一名程姓男子3P，被對方拒絕後，他竟動手強行性侵，程男則在旁協助壓制A女，最終讓他性侵得逞。彰化地院審理後，判處李男7年8個月、程男7年2個月，可上訴。

根據判決書指出，李男跟程男2人是好友，2023年程男介紹A女給李男認識，他明知A女未成年，仍跟A女發生性關係達3次，其中2次發生在程男的租屋處，後來兩人因故分手，但分手後他仍約A女見面，並拜託程男騎車把A女接回程男的租屋處。

三人原本在房間內聊天，但聊到一半他突然向A女提議跟程男一起3P，被少女拒絕後，他竟不顧少女的反抗強行硬上。程男雖然說沒有「性致」3P，但看見少女不斷反抗，於是放下手機，協助壓制A女雙手、扯下A女衣褲，讓李男性侵得逞。

A女後來由於表現異常，被同學發現通報學校，校方詢問後得知事件，立刻告知家長並協助報警。李男跟程男在警方偵訊、檢方複訊時都否認犯行，李男最初稱未跟A女發生性行為，後來又改口是A女自願的，程男則聲稱自己只有在旁邊看，沒有性侵A女。

彰化地院法官審理後，根據李男跟A女的對話，以及檢方調查的跡證，認定兩人行為已觸犯妨害性自主罪，考量兩人調查時完全否認犯行且毫無悔意，也從未真心向A女表示歉意，審酌後依妨害性自主罪判處李男7年8個月、程男7年2個月，可上訴。