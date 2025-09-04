扛1.4億大麻闖台被逮「秒說出上游」盼輕判　法官打臉重判8年

▲小港機場示意圖。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄海關日前破獲一起跨國運毒案！一名來自香港的吳姓男子，因債務纏身，竟淪為國際毒梟的「運毒螞蟻」，從泰國帶著重達近10公斤、價值逾1435萬元的20包大麻來台，結果一下飛機就被海關盯上，當場人贓俱獲。法院審理時，吳男雖供出上游希望爭取輕判，但法官認為他運毒量大，衝擊社會治安，仍依毒品罪重判徒刑8年。

判決指出，今年3月，吳男因債台高築，被綽號「阿煒」、「阿King」的毒梟找上門，開出10萬港幣（約40萬台幣）的酬勞，要他把毒品從泰國扛來台灣。

吳男鬼迷心竅答應，3月24日先飛曼谷入住飯店，隔天深夜被通知到酒店大廳領取行李箱。行李箱看似普通，裡頭卻塞滿20包大麻，重達9957公克。

3月26日中午，吳男心驚膽跳帶毒上路，從曼谷直飛高雄，下午抵達小港機場。沒想到海關早就緊盯，覺得他神色可疑，攔查一開箱，滿滿毒包現形，估計市價高達1億4350萬元，堪稱「大麻行動倉庫」。

吳男被逮後，嚇得立刻把「阿煒」、「阿King」全招出來，甚至拿出對話紀錄求饒，還哀求法官輕判3年。但法官認為他運毒量大、衝擊社會治安，不容寬縱，依毒品罪重判吳男8年徒刑，全案可上訴。