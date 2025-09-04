燙青菜界三本柱？地瓜葉、小白菜連2天缺貨　只剩「它」還在

▲有網友認為，空心菜便宜、易種植、不易爛，是許多店家作為燙青菜的首選。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

不少台灣民眾到了小吃店、熱炒店，常常會加點一盤燙青菜，既能均衡飲食、解膩，又是最平價方便的補菜選擇。對此，就有網友分享，他連續2天點了燙青菜，老闆說地瓜葉、小白菜都沒了，只剩空心菜，讓他不禁疑問道「空心菜是固定班底嗎？」

該位網友近日在PTT以「空心菜是燙青菜的固定班底嗎」為題發文，表示他午餐點了蝦仁炒飯、小碗肉燥飯、米血，還有1盤燙青菜，老闆告訴他地瓜葉、小白菜都沒了，只剩下空心菜，讓他好奇詢問「昨天老闆好像也這樣說耶！空心菜是固定班底嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「空心菜長得快阿」、「是，長最快的葉菜，還可以水耕」、「菜價回穩最快的就是空心菜」、「空心菜現在超便宜」、「少受颱風淹水影響，水耕就可，大水溝一堆」、「要脆有莖，要嫩有葉，還味道佳」、「三本柱是地瓜葉、空心菜、大陸妹」、「空心菜、高麗菜、大陸妹、A菜」、「大陸妹真的是燙青菜中最好吃的，有脆度才是王道」。

也有人指出，「因為（空心菜）便宜，現在油菜、青江也便宜」、「沒跟你說豆芽菜就不錯了」、「長得快啊，另外空心菜是三霸者最不易爛的，地瓜葉和大陸妹缺點就是爛的比較快」、「（老班底）應該是地瓜葉，隨便種都能活，早期俗稱豬菜」、「高麗菜才是做夢都會跑出來」、「油菜、青江菜會苦所以比較少人吃」。

事實上，農糧署曾在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」介紹，空心菜（蕹菜）是一種耐熱的半水生植物，對環境的適應力很強，旱地、水培都能生長，播種後18至28天就能採收，生長快速又全年都可種植，成為市場上常見的蔬菜。

