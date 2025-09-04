煮麵老是糊成一坨！麵攤老闆曝原因　1東西不能省

▲麵攤老闆表示，煮麵若會黏在一起，最大問題是水放得不夠多，麵條沒有空間翻動所導致。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台灣「麵食主義」的民眾不可勝數，不過自己在家煮麵條時，一不小心可能就會煮到整坨黏在一起。對此，有麵攤老闆解釋，麵條煮到糊成一坨，最大的可能原夬就是水加太少，麵條沒有空間翻身、攪動。他也分享一個小撇步，在麵條煮完後，過冰水或加一點冷水，能夠使麵條變得更加緊實，不容易黏在一起。

時常分享食材知識的新莊公有市場菜販廖炯程近日疑惑道：「每次煮麵都會黏成一整坨，不知道是不是麵條的問題？」由於不清楚問題到底出在哪裡，因此實際詢問麵攤老闆後，將影片分享至臉書粉專。

麵攤老闆對此直言「這不是麵的問題！」強調其實麵條煮到糊掉，通常不是麵條的問題，而是烹煮過程中「水放得太少」，讓麵條本身沒有足夠的空間翻身；另一個可能則是火不夠熱、水不夠滾，就將麵條下鍋，等同於「麵是用泡的」，且麵條也沒有適度攪散，口感就會比較差。

麵攤老闆指出，各種麵條的厚度、濕度都不同，因此烹煮過程，應避免使用平常煮麵的時間長度和經驗來判斷，但不管是哪種麵條，只要水放得夠充足，待水滾開後再將麵條下鍋，並將其攪拌開來，通常只要煮3至5分鐘就可以起鍋了。

另外，麵攤老闆也提供一個妙招，若是不嫌麻煩的話，在麵條煮好之後，可以將其過冰水或是放入一點冷開水下鍋攪拌，可以讓麵條更為緊實，麵條就比較不會黏在一起。

