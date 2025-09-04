日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

▲日本自動販賣機隨處可見。（示意圖／unsplash）

日本為多數台灣人的旅遊首選，而近年日幣持續貶值，吸引更多遊客到訪。近日有網友在網路上發問，提到他的另一半只要看到飲料產地是來自日本，就特別喜愛，且去日本旅遊時，也會一餐喝一杯飲料，讓他不禁疑惑，「日本飲料的魔力到底是什麼？」貼文一出，引發網友點頭認同喊：「販賣機很吸引人」。

該名網友在PTT發文表示，另一半只要看到飲料來自日本就很喜歡，在日本旅遊時的每餐都會各搭配一杯當地的飲料，甚至在台灣超商買飲料，也會多花錢買日本品牌的。

原PO也點名，這些飲料包含「紅茶花伝、KIRIN生茶、午後紅茶、百事無糖生可樂」等等，但原PO表示不解，「個人覺得日本只有綠茶強而已啊？鄉民怎麼看？日本飲料的魔力到底是什麼？」

貼文一出，引發網友熱議，紛紛留言表示，「種類比較多」、「可以刷IC卡超方便，加上日本濾鏡」、「日本便利商店飲料最強的是乳酸類和能量飲料」、「無糖就贏一半了」、「超愛午後紅茶」、「多樣性，我喜歡買綠茶跟氣泡水類」、「因為包裝好看」、「販賣機很多、很方便」、「飲料包裝造型、大小很多樣，除了像常規尺寸，出門不想帶大罐的，買個小罐裝」、「日本的奶茶奶味都特別豐厚」、「魔力在『日本來的』，包裝印日文，心態類似追星、買聯名周邊」、「口味有層次感，不會過甜，重點是包裝堪稱完美」。

不過也有人指出，是因為日本零錢比較不方便用，「飲料機可以把零錢用掉滿方便的」、「50元、10元銅板真的只能在販賣機消耗掉」、「到處都有販賣機，很吸引人想把硬幣花掉」。

也有不少網友不認同，直言台灣的手搖飲料大勝，「台灣手搖比較爽」、「台灣手搖還是贏的啊」、「跟手搖王國比……跟其他國不好說」、「台灣飲料大勝+1」、「住國外會懷念起台灣手搖店清爽口感的綠茶」、「台灣手搖飲真的大勝日本飲料」、「去日本到最後，回台灣路上都會先叫杯手搖外送」。

