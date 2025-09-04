　
男友嫌「不是處女」！妹子心寒「用道德批判我」　網怒：只是騙砲

一名女子抱怨，男友接受婚前性行為，卻指責她不是第1次。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女子抱怨，男友接受自己婚前性行為，卻指責她不是第1次。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「我要不要跟他分手啊？」一名女子訴苦道，她和男友在婚前發生關係後，對方卻突然嫌棄她「不是處女」，更脫口說出「妳未來的老公就不配擁有妳的第1次嗎？」讓她心寒直呼「為什麼男朋友能接受婚前性行為，卻又總站在道德制高點批判我的過去！」

該名女子近日在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿表示，她在今年5月以結婚為前提和男友開始交往，對方平時對她很好、很疼她；最近2人發生關係後，男友突然向她坦白「很介意女朋友是不是處女」。

原PO說到，男友提及，自己過去曾與前女友在婚前發生關係，但當他發現對方不是第1次，迅速就提出分手，如今男友依舊站在道德制高點審判她，更質問「妳未來的老公就不配擁有妳的第1次嗎？妳當初享受了，未來就要負責。那現在我們2個是算二婚還是什麼？我不是妳的第1次，這是無法改變的事實，我接受不了！」

原PO指出，她隨即向男友解釋，她的上一段感情已經好幾年前的事情了，現在早就忘得差不多，分手後更沒有再聯繫過，「難道最重要的不是我的現在和未來嗎？而且我也是認真談戀愛的，我沒有亂搞。為什麼要那麼執著於過去呢？為了一個和我們現在沒有關係的人影響我們的感情，值得嗎？我不希望這樣，我只希望兩個人過好我們的生活。」

原PO疑惑道，為何男友能接受婚前性行為，卻堅持批評她的過去，「我要不要跟他分手啊？」、「我現在壓力真的好大，我都開始懷疑自己的過去，懷疑自己和前男友發生關係是不是錯的，是不是以後我都不配找到一個不介意我的過去，而是真正相愛的男朋友了？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「妳男友自己也不是處男憑什麼要求別人是處女」、「這男人是騙子，習慣發生關係前不問，事後再說自己很在乎女生第1次」、「他專騙砲的，快閃」、「這種人太噁心，趕快離開」、「要不要回他，你未來的老婆也一樣就不配擁有你的第1次嗎？」、「他不想和妳在一起了，那個只是藉口」、「雙標就分手吧！下面一位」、「真正喜歡你的不會介意你的過去，不要為他的無知和過錯折磨你自己」。

