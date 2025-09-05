江祖平從吹哨者變受害者？一篇文露餡　女律師：覺得就是各種瘋

▲台版廣末涼子江祖平。（圖／翻攝臉書／江祖平Fans` World）

記者葉國吏／綜合報導

「台版廣末涼子」江祖平近日在社群平台Threads接連揭露多起性侵事件，並指控電視台員工龔益霆涉案，要求索賠1300萬元並捐助流浪動物之家。不過整起事件從受害女臨演「大特」變成疑似江祖平本人，引起網友熱議。女律師李怡貞忍不住發言「看了覺得非常奇怪、就是各種瘋。」



江祖平在8月18日收到一位女性臨演的求助訊息，內容揭露該女子疑遭性侵偷拍。據江祖平轉述，涉案男子趁女子身體不適時，疑似下藥致其昏迷，接著性侵並拍下裸照。女子醒來後刪除男子手機中的影片，卻遭對方威脅稱仍備份於雲端。江祖平憤怒回應，並表示自己已掌握證據，誓言替受害者討回公道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平轉曾經發文「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨，喔，原來情侶可以這樣喔」。（圖／翻攝自Threads）

隨著爆料越演越烈，有眼尖的網友發現，江祖平口中的被害者「大特」可能就是她自己，因為江祖平昨晚一篇發文寫道「如果對方是無意識的情況下，某某還硬上完之後，清理乾淨，喔，原來情侶可以這樣喔」。

對於爆料如此戲劇化，女律師李怡貞也在臉書粉專發文「江祖平的事情我自己看了是覺得非常奇怪，如果是自身的被害者經驗，為何要假作他人的經驗求救曝光，之後再一層一層的起底和扒開自稱的真相，起底後對方反擊回文才說要提告？要驗傷？」

李怡貞表示，看相關爆料應該是有拍攝紀錄以及曾經爭吵互毆甚或有第三人的存在，只是到底是否被侵害或偷拍或是被家暴，都應該透過司法程序好好調查。「這篇不是逆風，也不是順風，就是覺得各種瘋。」

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線