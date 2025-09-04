酒駕撞空少爆頭亡　富商「神隱」遭拘提入獄服刑6年8月

▲向詠強無照酒駕撞死人拒不到案，被檢警拘提到案發監。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

富商向詠強因兩度酒駕被吊銷駕照，2022年仍無照酒駕，撞死過馬路的新加坡籍空少，被法院判刑6年8月定讞，台北地檢署通知向詠強9月2日報到執行，向詠強卻神隱未出現，檢察官3日簽發拘票，由警方在4日掌握向詠強位置後，將他拘捕到案，稍晚將直接發監。

向詠強家境富裕，跨足營建、房地產投資、與美容器材進口與旅行社等行業，他並在北市經營連鎖按摩會館，曾斥資逾億元打造數百坪的頂級SPA養身館，是不少藝人名人經常光顧的高檔休閒場所。

商場得意的向詠強在2015年、2019年，2度被查獲酒後駕車，駕照早就遭到吊銷；但他仍持續開車上路，2023年11月1日，向詠強中午與人聚餐飲酒後，搭計程車回到台北市大安區的「冠天下」按摩店休息，晚間8點多，他自認酒退，開著保時捷凱燕休旅車，準備返回新北市新店住處。

向詠強記車行經敦化南路二段北往南內側車道時，高速撞上走在人行穿越道上的美國聯合航空公司的新加坡籍空少，強烈撞擊造成空少頭顱破裂慘死，向詠強的車子則繼續向前滑行約72公尺才停住，座車引擎蓋凹陷內縮，對折出空少挨撞留下的隱約人形。

向詠強事後賠償死者家屬800萬元，仍被台北地院國民法官庭依酒駕肇事致人於死罪嫌，判刑6年8月，上訴二、三審皆維持相同刑度，檢察官首度定期執行時，向詠強請假，再次傳喚2日報到時，向詠強消失無蹤，直到警方持拘票尋獲並將人帶到北檢，完成人別訊問後將即刻發監。