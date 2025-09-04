「我有愛恨情仇」但披白袍就治病　柯文哲：怎不押裴偉查洩密

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲、應曉薇，今（4日）被提訊到台北地院調查是否第4次延押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇調查是否第4度延押，一併處理2人提出的交保聲請，訊後諭知2人先還押，評議後再裁定。柯庭訊時再嗆上周跟他吵架的「那個胖胖的、臉皮皺皺的」檢察官，說過犯罪的人就該去坐牢，但司法人員勾結媒體羅織罪名陷害無辜，不僅要坐牢，「以後出獄走在路上，還會被人吐口水！」

柯文哲說的檢察官，是京華城案公訴檢察官團隊裡，號稱吵架戰力最強的姜長志，上周四（8月28日）勘驗同案被告彭振聲的認罪偵訊光碟，柯揚言「民進黨不會永遠執政」，姜回敬「你犯罪就要去坐牢」，引爆檢辯雙方短暫口水戰。

姜長志今沒蒞庭公訴，他曾在偵查中訊問柯文哲，柯今連姜的名字都不願說，直接以「那個胖胖的，臉皮皺皺的檢察官」代稱，最後更以「上禮拜那個鬧場的，不討論」，但他要問檢方，為何鏡週刊裴偉握有偵辦資料，檢方卻不敢辦，使大眾產生司法勾結特定媒體的普遍印象。

柯諷刺「小草」做了1張司法官的合成圖，就被檢方抓來收押，「檢方為何不羈押裴偉？」柯說本案偵辦檢察官林俊言不是都市計畫專家，除了林欽榮的不實證詞給林俊言辦案膽量，後面應該還有人指點，到底誰能指揮檢察長跟檢察官，「水面下的冰山，有待日後浮現」。

▲柯文哲今（4日）到台北地院開完延押庭還押，柯妻對著丈夫搭乘的囚車揮手。（圖／記者黃哲民翻攝）

柯重申任內不知京華城陳情轉研議之後的進展、問都沒問，當時2020年間都在處理防疫、沒空注意個別建案，他在台北市長任內從沒列管京華城案，但他政治信仰是「相信制度、不相信個人」，堅持公開透明是解決紛爭最好方法，所以一切照制度走、上網公開周知，他相信沒問題，出庭作證的公務員也說沒違法。

至於檢方指控他下條子代表知情，柯自詡「（下條子）代表我相當認真」，部屬也知他這個市長不會口說無憑，他是外科醫師、討厭事情拖延，但他寫條子從不干涉局處的專業，因他是醫學專家，本身就尊重專業。

柯強調自己曾任30年外科醫師，「我有我的愛恨情仇，但我披上白袍，無論種族、膚色或政黨，只要是病人，一視同仁」，胡志強的老婆邵曉鈴出車禍要裝葉克膜、連勝文中槍要開刀、阿扁坐牢罹患身心症，「對我來說，他們就是病人，我都去救」。

柯喊話司法唯一目的是社會公平正義，不是訴訟輸贏，他認為林俊言可能有輸贏壓力，但檢方「真像網軍」，聲押他的理由，是沈慶京在開工典禮給他1500萬元，結果押他1年來查遍他跟身邊人的金流，「到底查到什麼？」現在卻要他交代「小沈1500」代表什麼，「欸！是你們用我收錢當理由羈押我的！」

柯說大家心知肚明，大罷免的結果、檢察官是很大的因素，大罷免不是讓台灣社會回到原點，而是更分裂對立，他也向合議庭3位法官表示「辛苦了！你們也是抽籤才分到這個案子」，只是他依舊不懂，本案4名認罪被告「到底是在認什麼罪？怎麼會有這麼奇怪的認罪？」