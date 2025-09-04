　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我有愛恨情仇」但披白袍就治病　柯文哲：怎不押裴偉查洩密

▲▼台北地院今（28日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲與應曉薇，柯妻陳佩琪旁聽後受訪，露出笑容。同案被告威京集團主席沈慶京提前離庭去醫院做預定的治療，揮手回應向他打氣的柯粉。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲、應曉薇，今（4日）被提訊到台北地院調查是否第4次延押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇調查是否第4度延押，一併處理2人提出的交保聲請，訊後諭知2人先還押，評議後再裁定。柯庭訊時再嗆上周跟他吵架的「那個胖胖的、臉皮皺皺的」檢察官，說過犯罪的人就該去坐牢，但司法人員勾結媒體羅織罪名陷害無辜，不僅要坐牢，「以後出獄走在路上，還會被人吐口水！」

柯文哲說的檢察官，是京華城案公訴檢察官團隊裡，號稱吵架戰力最強的姜長志，上周四（8月28日）勘驗同案被告彭振聲的認罪偵訊光碟，柯揚言「民進黨不會永遠執政」，姜回敬「你犯罪就要去坐牢」，引爆檢辯雙方短暫口水戰。

姜長志今沒蒞庭公訴，他曾在偵查中訊問柯文哲，柯今連姜的名字都不願說，直接以「那個胖胖的，臉皮皺皺的檢察官」代稱，最後更以「上禮拜那個鬧場的，不討論」，但他要問檢方，為何鏡週刊裴偉握有偵辦資料，檢方卻不敢辦，使大眾產生司法勾結特定媒體的普遍印象。

柯諷刺「小草」做了1張司法官的合成圖，就被檢方抓來收押，「檢方為何不羈押裴偉？」柯說本案偵辦檢察官林俊言不是都市計畫專家，除了林欽榮的不實證詞給林俊言辦案膽量，後面應該還有人指點，到底誰能指揮檢察長跟檢察官，「水面下的冰山，有待日後浮現」。

▲▼ 柯文哲還押搭囚車離去，妻子陳佩琪淚崩揮手道別。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

▲柯文哲今（4日）到台北地院開完延押庭還押，柯妻對著丈夫搭乘的囚車揮手。（圖／記者黃哲民翻攝）

柯重申任內不知京華城陳情轉研議之後的進展、問都沒問，當時2020年間都在處理防疫、沒空注意個別建案，他在台北市長任內從沒列管京華城案，但他政治信仰是「相信制度、不相信個人」，堅持公開透明是解決紛爭最好方法，所以一切照制度走、上網公開周知，他相信沒問題，出庭作證的公務員也說沒違法。

至於檢方指控他下條子代表知情，柯自詡「（下條子）代表我相當認真」，部屬也知他這個市長不會口說無憑，他是外科醫師、討厭事情拖延，但他寫條子從不干涉局處的專業，因他是醫學專家，本身就尊重專業。

柯強調自己曾任30年外科醫師，「我有我的愛恨情仇，但我披上白袍，無論種族、膚色或政黨，只要是病人，一視同仁」，胡志強的老婆邵曉鈴出車禍要裝葉克膜、連勝文中槍要開刀、阿扁坐牢罹患身心症，「對我來說，他們就是病人，我都去救」。

柯喊話司法唯一目的是社會公平正義，不是訴訟輸贏，他認為林俊言可能有輸贏壓力，但檢方「真像網軍」，聲押他的理由，是沈慶京在開工典禮給他1500萬元，結果押他1年來查遍他跟身邊人的金流，「到底查到什麼？」現在卻要他交代「小沈1500」代表什麼，「欸！是你們用我收錢當理由羈押我的！」

柯說大家心知肚明，大罷免的結果、檢察官是很大的因素，大罷免不是讓台灣社會回到原點，而是更分裂對立，他也向合議庭3位法官表示「辛苦了！你們也是抽籤才分到這個案子」，只是他依舊不懂，本案4名認罪被告「到底是在認什麼罪？怎麼會有這麼奇怪的認罪？」

每日新聞精選

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

江祖平爆副總兒涉性侵　三立內部信曝
快訊／中興大學又出意外！現場疏散百人
女學生台北搭計程車　運將爬後座性侵
孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億
快訊／江祖平爆三立副總兒涉性侵　檢方出手了
台中百歲獨居嬤泣訴「4兒全死了」　真相曝光
快訊／最狂詐術！中研院經費3480萬被搬空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

載整車學生控遭逼車！台中名校校車司機突刪文　到警局也改口

最高檢新書《國安三法逐條評釋》　檢察總長：保障國家人民

遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立向員工喊話「拒絕性騷擾」內部信曝

快訊／中興大學又出意外！實驗室強酸廢液冒白煙　警消處理中

獨／陽光男黑化！人蛇胡男起底　拿皮肉錢爽吃越南米其林餐廳

三立副總兒遭爆性侵卻無人報案　士檢：已剪報分案

超扯畫面曝！怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

「我有愛恨情仇」但披白袍就治病　柯文哲：怎不押裴偉查洩密

百歲獨居嬤泣訴「4兒全死」　真相是記憶落差...2子去世2女健在

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

民眾黨前主席柯文哲因京華城案，迄今已被羈押近1年，台北地院今(4日)提訊是否需要繼續延押，由於目前仍在押期內，因此合議庭決定今天不裁定，最晚將在10月1日前做出裁定。對此，律師黃帝穎分析「柯文哲續押三大致命事由」，他指出，檢察官認為柯文哲羈押仍可授權臉書發文攻擊、騷擾證人，簡直「司法奇觀」，若交保，勢必更憑影響力干擾證人。

