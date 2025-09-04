　
地方 地方焦點

高雄50年現泡手搖飲傳奇餐車熄燈　老闆鞠躬感謝曝最後營業日

▲▼高雄50年現泡手搖飲傳奇餐車熄燈　老闆鞠躬感謝曝最後營業日。（圖／翻攝自臉書社團／高雄大小事） 

▲高雄楠梓「現泡蜜茶」開業近50年，是不少在地人的共同記憶。（圖／翻攝自臉書社團／高雄大小事）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市楠梓區在地飲料攤販「現泡蜜茶」開業近50年，帶給不少當地人甜蜜好滋味。不過，老闆近日在網路上證實，因母親年邁，手沖蜜茶攤位即將在9月7日熄燈，但會繼續販售蜂蜜，感謝大家長期以來的支持。

攤商老闆在臉書社團「高雄大小事」發文表示，「謝謝長期以來40多年蜜友的支持，因母親已年邁，將於近期歇業，真的非常感謝，曾經路過購買的蜜友，還有幫媽媽網路分享的蜜友，無限感謝。」

消息一出，許多在地人紛紛留言，「小時候都會要求媽媽買一杯...當媽媽了...經過一樣停下來買一杯」、「以前如果去北高雄跑業務要回南高雄的時候，都會特地停下來買一杯！大姐很熱情，而且蜂蜜泡得超濃！」、「真的很久很久了，騎省道的都知道，以前路還沒通、還沒有高架的年代，從楠梓要到高雄，一定要繞小路從這邊鑽出來」。

▲▼高雄50年現泡手搖飲傳奇餐車熄燈　老闆鞠躬感謝曝最後營業日。（圖／翻攝自臉書社團／高雄大小事）

▲老闆看到在地網友踴躍回饋，感動地向鄉親們致上一鞠躬。（圖／翻攝自臉書社團／高雄大小事）

還有人留言感謝老闆娘，稱自己曾經在路口發生車禍，結果老闆娘第一個跑出來幫忙，不僅拿衛生紙給他止血，叮囑要去醫院縫合傷口，還要幫忙叫救護車，「我眼前一片黑，趕快坐在路邊，阿姨立刻給我一杯蜜茶叫我趕快喝，還陪我等家人來，謝謝人美心善的阿姨！」

面對鄉親熱烈回饋，老闆也發照片鞠躬感謝，「謝謝各位網友長期的支持與愛戴，也謝謝你們讓我知道：阿公、媽媽、還有蜜茶攤，讓你們勾起了那麼多回憶，真的很感謝，現泡蜜茶攤將營業至9月7日，而純蜂蜜瓶裝、桶裝的部分會再延續下去。」

 
關鍵字：

現泡蜜茶手搖飲楠梓高雄攤車

