獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

▲網紅醫師王銘嶼（黑衣）執行曠腸手術害2死，遭移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫王銘嶼靠「縮胃曠腸」手術，幫助多名患者成功甩肉，吸引上萬粉絲追捧。今年7月，王銘嶼遭控未經正當醫療程序，導致2名患者在短短10天內相繼離世，醫師懲戒會決議廢止王銘嶼的醫師執業執照，王也被檢察官諭知200萬交保。消息一出後，死者家屬表示仍對結果不滿意，強調至今仍得不到王銘嶼一句道歉，會訴諸法律請求重判。

王銘嶼在今年6月30日替新北一名33歲許小姐開刀，許小姐術後病情惡化，出現胃痛、冒冷汗、四肢冰冷等症狀，家屬控訴，向醫師求助對方卻只開止血藥，直到女兒口吐白沫，眼睛上吊，現場醫護才開始急救，但女兒仍不幸身亡。

「網紅醫生可以邊開直播邊開刀，這合法嗎？」許小姐的父親痛訴，女兒是在4月底在蘆洲做抽血檢驗報告，但手術卻是在6月30日才動刀，從檢驗到實際動刀，中間相隔了2個月，期間沒有再做任何評估，難保這期間身體沒有任何變化，竟還有很多年輕人貸款去做這個手術，這難道不用被管制嗎？

▲許小姐的父親曾透過立委柯志恩召開記者會。（資料圖／記者屠惠剛攝）



衛生局深入調查後，發現王銘嶼在手術過程中違反多項法規，甚至涉及過度醫療。8月22日召開的醫師懲戒會中，以《醫師法》廢止其執業執照。此外，他在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，這些行為均被依法裁罰。

許小姐的爸爸向《ETtoday新聞雲》表示，無論安泰醫院或是王銘嶼醫師對於女兒身故一事，完全沒有任何慰問補償或是道歉，直到懲戒結果出爐，昨天（3日）晚上，安泰醫院才派了一位小姐向他慰問，還帶了25萬元現金，但被他當場拒絕。

許爸爸氣憤的說：「王銘嶼到現在一句慰問、道歉都沒有！我女兒都火化、安葬了，到現在還沒得到他一句道歉！」他強調，他從頭到尾要的，僅僅是王銘嶼本人向家屬道歉認錯，他先前召開記者會時就已陳述要求，遲至今日仍等不到。

「一個醫德這麼差，只顧賺錢的醫生終會得到報應！」許爸爸說，女兒在7月3日凌晨6點42分過世，事情過了3個月，他還無法接受，對於衛生局的裁罰和醫懲會的決議，他還是不滿意，因為人死不能復生，他當然會訴諸法律，醫師仍有可能再恢復執照，他已與另一例家屬串連，目標讓法院重判。