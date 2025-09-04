高雄女腐屍解剖結果出爐！發現3處可能致命傷　男友涉案程度升高

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區8月30日發生一起離奇命案，一名張姓男子在義大醫院門口鬧事，警方通知家屬到場，意外揭發張男的郭姓女友在住家身亡，且遺體已腫脹發臭。檢方今（4）日對郭女的遺體進行解剖複驗，發現郭女遺體有三處可能致命傷，分別是左後側頭皮下方至頭蓋骨上方大量出血、右上顎骨，及顴骨分離性骨折、骨片完全分離，以及鼻中隔骨折和可能有腦幹軸突損傷。

檢警研判，由於這三處可能的致命傷不可能是郭女自己打的，全是外力造成，而且是徒手而非使用器具，她張姓男友的涉案程度升高，已被檢警列為嫌疑人。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻部鈍傷出血。

▲郭女的遺體被發現時已成腐屍，郭女的妹妹今日現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝)

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟的同居女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，而牆上、枕頭則有疑似噴濺血跡，嚇得奪門而出報警。

檢方30日先對郭女遺體初步，郭女身上沒有明顯外傷，但眼睛浮腫，不排除生前有遭受撞擊。2日則再對郭女遺體進行電腦斷層掃描，將可協助判定郭女是否有顱內出血、骨折或內臟破裂等外傷跡象，報告結果將送往法醫中心判定。

檢方今日上午9點再對郭女的遺體進行解剖複驗，進一步釐清郭女生前是否遭受暴力或外力攻擊致死。複驗程序約於中午12點20分結束，法醫完成解剖程序後，檢察官也已開立死亡證明，並將遺體發還家屬辦理後事，死亡證明書上則寫「死因不明」。

檢方指出，死者臉部表面於右顴骨部位有擦挫傷、左上臂疑似皮下軟組織出血、右手手掌背面瀰漫性紅腫、左手手掌背面多處挫傷、皮下出血（均非致命傷口）。可能致命傷則位於左後側頭皮下方至頭蓋骨上方大量出血 、右上顎骨及顴骨分離性骨折，骨片完全分離，鼻中隔骨折 、可能有腦幹軸突損傷（需另外化驗腦幹組織），確定死因尚待法醫研究所出具鑑定報告書為準。

據了解，由於這些可能致命傷，全是徒手造成，而非器具造成，檢警認為張男的涉案程度升高，但他精神狀況不佳，目前仍無法接受檢警偵訊，案發過程有待進一步調查。