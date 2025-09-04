　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄女腐屍解剖結果曝！死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹

▲▼大社郭女解剖 。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭女的遺體被發現時已成腐屍，郭女的妹妹今日現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區8月30日發生一起離奇命案，一名張姓男子在義大醫院門口鬧事，警方通知家屬到場，意外揭發張男的郭姓女友在住家身亡，且遺體已腫脹發臭。檢方今（4）日對郭女的遺體進行解剖複驗，稍早已開立死亡證明書並發還遺體，不過死因仍無法研判，有待科學鑑識結果出爐。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻部鈍傷出血。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟的同居女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，而牆上、枕頭則有疑似噴濺血跡，嚇得奪門而出報警。

檢方30日先對郭女遺體初步，郭女身上沒有外傷，但眼睛浮腫，不排除生前有遭受撞擊。2日則再對郭女遺體進行電腦斷層掃描，將可協助判定郭女是否有顱內出血、骨折或內臟破裂等外傷跡象，報告結果將送往法醫中心判定。

▲檢察官表示，詳細死因要等正式報告出來才能鑑定。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢察官表示，詳細死因要等正式報告出來才能鑑定。（圖／記者吳世龍攝）

檢方今日上午9點再對郭女的遺體進行解剖複驗，進一步釐清郭女生前是否遭受暴力或外力攻擊致死。複驗程序約於中午12點20分結束，法醫已完成解剖程序，不過詳細死因要等正式報告出來才能鑑定。

檢察官也已開立死亡證明，並將遺體發還家屬操辦後事，死亡證明書上則寫「死因不明」。據悉，複驗結果仍無法研判死因，仍須法醫研究所來判定，這也意味著郭女的死因仍是謎團，有待科學鑑識結果。

