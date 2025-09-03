老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

▲尪因精蟲少難以自然受孕，婆婆為了不讓愛子丟臉拒絕試管，要求人妻與小叔生孩以保後代。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳之間常有各種離奇的鬼故事，讓人聽了難以置信。一名人妻訴苦，因為老公精蟲量偏少，只能透過試管嬰兒受孕，但婆婆卻不同意，認為這樣很沒有面子，還要求她和「未婚的小叔」生孩子，認為都是同個家族的男人，沒什麼問題，掀起一番議論。

當事人在臉書專頁《靠北婚姻》求救，因為老公精蟲數量比較少，很難透過正常性行為受孕，僅能靠試管嬰兒，但婆婆覺得會害兒子沒面子，態度十分堅定表示不要，一方面又不斷施壓想抱孫。

更離譜的是，婆婆和她商量可以找未婚的小叔生孩子，以保後代。因為這件事，讓她目瞪口呆，直接回嗆：「都什麼年代了，為什麼要弄的很像很傳統的幾十年前的鄉村一樣？」

沒想到婆婆不以為意，「妳都是跟我們家的男人有什麼問題？」這番話讓她再也無法忍受，已經離婚簽字，「我實在不解這種老女人頭殼是裝屎？然後我老公也是沒用到極點，就假裝用做的懷孕不就好了」，痛批一家人都很奇葩。

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「還好離婚了」、「真的快跑，什麼都都我們家男人，這想法好好可怕」、「這是鄉土劇劇情吧」、「離婚率會高，就是有這種家庭，真是無言，無知！」「封建思想」、「婆婆真的是超有病，居然要媳婦跟小叔亂倫，夠噁心的」。

