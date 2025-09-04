快訊／基隆空屋「電線冒煙起火」　整棟建築陷火海

▲基隆仁空屋「電線冒煙起火」整棟建築陷火海。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）
記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導
基隆市仁愛區崇安街40巷4日晚間發生火警，民眾最初報案稱電線冒煙，隨後火勢迅速擴大，整棟建物陷入火海。消防人員趕到後，確認現場為一棟 2 層樓廢棄空屋，所幸無人居住，未造成無人員傷亡。
消防局4日晚間6點25分接獲火警通報，立即出動第一大隊及其他5分隊，共計14車30人前往搶救，火勢晚間6時35分控制，6點50分已無明火，6點56分完全熄滅，後續持續進行殘火處理。起火原因仍待調查釐清。
▲基隆仁空屋「電線冒煙起火」整棟建築陷火海。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）
記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導
基隆市仁愛區崇安街40巷4日晚間發生火警，民眾最初報案稱電線冒煙，隨後火勢迅速擴大，整棟建物陷入火海。消防人員趕到後，確認現場為一棟 2 層樓廢棄空屋，所幸無人居住，未造成無人員傷亡。
消防局4日晚間6點25分接獲火警通報，立即出動第一大隊及其他5分隊，共計14車30人前往搶救，火勢晚間6時35分控制，6點50分已無明火，6點56分完全熄滅，後續持續進行殘火處理。起火原因仍待調查釐清。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響