社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆空屋「電線冒煙起火」　整棟建築陷火海

▲▼基隆仁愛區空屋火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆仁空屋「電線冒煙起火」整棟建築陷火海。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市仁愛區崇安街40巷4日晚間發生火警，民眾最初報案稱電線冒煙，隨後火勢迅速擴大，整棟建物陷入火海。消防人員趕到後，確認現場為一棟 2 層樓廢棄空屋，所幸無人居住，未造成無人員傷亡。

消防局4日晚間6點25分接獲火警通報，立即出動第一大隊及其他5分隊，共計14車30人前往搶救，火勢晚間6時35分控制，6點50分已無明火，6點56分完全熄滅，後續持續進行殘火處理。起火原因仍待調查釐清。

▲▼基隆仁愛區空屋火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

台南市安南區4日上午9時32分許發生一起平房火警，消防局119據報後迅速出動大批消防人車到場射水，在20分鐘內撲滅火勢，幸好無人員傷亡。

火警

