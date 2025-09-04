年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

▲▼台中市副市長鄭照新與富邦人壽、北富銀、台灣高等檢察署台中檢察分署簽署反詐騙意向書。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

富邦人壽、北富銀今（4）天將反詐量能拓展到中台灣，與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向意向書（MOU），以「阻詐資訊交互」與「防詐觀念宣導」為核心，攜手落實阻詐行動，並且將在台中市高中職舉辦50場，及1場專為教職員設計的專題講座，期許建立「有愛無詐」的社會。

法務部政務次長徐錫祥表示，今日簽立反詐騙合作意向書，是公私協力共同打擊詐欺犯罪之最好示範，詐騙集團最大工具是人頭帳戶，這類案件已由過往占檢察官詐欺新收案件的8成多降至6成，希望透過彼此情資交換，能對人頭帳戶「預警風險管控」，共同守護民眾財產。

台中高分檢檢察長林錦村表示，中區區域聯防依據打詐綱領2.0及法務部、台高檢署之指導，於地檢署設立「可疑帳戶預警中心機制」，積極溯源查出詐欺集團之人流、金流、資訊流。

富邦人壽總經理陳世岳表示，繼今年年初與刑事局簽署反詐騙合作意向書後，再聯手北富銀拓展反詐量能至中台灣，提升大眾對詐騙的辨識力及警覺，為具體實踐「富邦人壽 good I.D.E.A.」理念，不僅在公司內部培育同仁識詐知能，亦在保險教育推廣中積極導入識詐宣導，且「地籍異動即時通」，建立不動產安全防線。

北富銀總經理郭倍廷指出，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案，阻詐金額逾3.6億元，並運用AI技術開發「鷹眼防詐預測模型」，主導成立「鷹眼識詐聯盟」，聚集38家金融機構共享技術資訊，提升防詐效率與精準度。

出席簽署儀式者，包括陳世岳、郭倍廷、林錦村、台中市副市長鄭照新，徐錫祥和台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭擔任見證人，與會者還有富邦人壽獨立董事陳建宏、台中、彰化、南投、苗栗四處地方檢察署檢察長，以及台中市警察局、教育局、法制局等單位。