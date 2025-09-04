　
社會 社會焦點 保障人權

年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

▲▼台中市副市長鄭照新與富邦人壽、北富銀、台灣高等檢察署台中檢察分署簽署反詐騙意向書。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

富邦人壽、北富銀今（4）天將反詐量能拓展到中台灣，與台灣高等檢察署台中檢察分署、台中市政府簽署反詐騙合作意向意向書（MOU），以「阻詐資訊交互」與「防詐觀念宣導」為核心，攜手落實阻詐行動，並且將在台中市高中職舉辦50場，及1場專為教職員設計的專題講座，期許建立「有愛無詐」的社會。

法務部政務次長徐錫祥表示，今日簽立反詐騙合作意向書，是公私協力共同打擊詐欺犯罪之最好示範，詐騙集團最大工具是人頭帳戶，這類案件已由過往占檢察官詐欺新收案件的8成多降至6成，希望透過彼此情資交換，能對人頭帳戶「預警風險管控」，共同守護民眾財產。

台中高分檢檢察長林錦村表示，中區區域聯防依據打詐綱領2.0及法務部、台高檢署之指導，於地檢署設立「可疑帳戶預警中心機制」，積極溯源查出詐欺集團之人流、金流、資訊流。

富邦人壽總經理陳世岳表示，繼今年年初與刑事局簽署反詐騙合作意向書後，再聯手北富銀拓展反詐量能至中台灣，提升大眾對詐騙的辨識力及警覺，為具體實踐「富邦人壽 good I.D.E.A.」理念，不僅在公司內部培育同仁識詐知能，亦在保險教育推廣中積極導入識詐宣導，且「地籍異動即時通」，建立不動產安全防線。

北富銀總經理郭倍廷指出，2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案，阻詐金額逾3.6億元，並運用AI技術開發「鷹眼防詐預測模型」，主導成立「鷹眼識詐聯盟」，聚集38家金融機構共享技術資訊，提升防詐效率與精準度。

出席簽署儀式者，包括陳世岳、郭倍廷、林錦村、台中市副市長鄭照新，徐錫祥和台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭擔任見證人，與會者還有富邦人壽獨立董事陳建宏、台中、彰化、南投、苗栗四處地方檢察署檢察長，以及台中市警察局、教育局、法制局等單位。

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王滬寧會見洪秀柱　93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

刑事局偵一大隊第二隊潛伏網路社群，發現有黑幫受柬埔寨詐團委託，在台拍攝短影音假冒台灣金融研訓院董事長吳中書、收益交易策略RiskVal創辦人胡國琳等財經專家，開會宴請富商影片，上傳社群平台短影音攬客，再邀約民眾加入line群組投資，短短數月18個被害人匯款逾1.2億，光是一名旅居歐美的知名補教界男師就專程回國提領交付10多次現鈔，認為「這是他改變人生的機會」，未料遭騙新台幣6千餘萬元。

