詐女公務員435萬！竹聯月堂成員、長腿按摩妹收押　詐團手法曝

▲警方逮捕涉嫌幫詐團收取DMT轉接器的王姓按摩妹及巫姓主嫌等涉案4人 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊日前受理一名在竹山某政府機關任職的女性公務員（40歲）遭騙435萬元案，抽絲剝繭發現詐團假冒台灣三大電信商客服，以舊門號退還保證金為話術，誆稱可退2個月門號月租費，要民眾提供銀行帳戶，之後再假稱金管會人員假稱民眾帳戶遭管制，需操作網銀匯款解除，導致女公務員被騙走工作積蓄。

警方追查後逮捕有竹聯幫月堂成員背景的巫男（33歲）等4人涉案，其中包括一名年僅15歲的謝姓少年，少年為賺取月薪1萬及每周8千抽傭，異想天開把扶養他長大阿嬤、位於竹北承租國有財產署的老屋，改造成轉接詐騙電話機房，因此被捕。

刑事局偵四大隊知悉上情後，調查發現這些詐騙電話透過境外東南亞詐團撥出，巫嫌則透過手機telegram電報通訊軟體，以月薪3萬加上每周8千維護費酬勞，定期接收詐團從大陸貨運到台灣的數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）從去年起在新北三重、新店、新竹縣竹北地區架設轉接詐騙機房。

詐團為降低檢警查緝風險，委託巫擔任台灣接收設備及架設機房代理人，並指派包含一名在松山區某按摩店上班的王姓正妹（32歲）當人頭幫收節費器，並以短期承租雙北地區套房當詐騙轉接機房，致使這些境外詐騙電話詐騙至少24名台灣民眾，騙得960餘萬現金，其中包括被騙435萬的女公務員。

刑事局會同雙北警局共組專案小組，報請台北地檢署寒股檢察官指揮偵辦，從今年5月、7月陸續收網，逮捕巫姓主嫌及王姓按摩妹、林男、謝姓少年共4名涉案人到案，查扣查扣DMT、卡池設備、做案用手機、做案用電腦、現金贓款、電信人頭殼、碎紙機等贓證物，警訊後依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署及少年法庭複訊，3名涉案人訊後裁定羈押，謝姓少年收容。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕