藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳冠宇／台北報導

多位台灣藝人於大陸九三閱兵當天轉發央視「致敬勝利」貼文，引發熱議。陸委會認為，央視提供相關文字模板給藝人轉發，「打了一個擦邊球」，政府會針對這次的轉發個案「每一個去研究」。

央視新聞微博於3日凌晨發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！」，隨後，不少台灣藝人跟進轉發，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、楊培安、TANK（呂建中）等人。

對此，陸委會副主委梁文傑今（4）日於例行記者會上表示，經了解，「央視大概提供他們（藝人）幾種模板」，包括「英烈不朽，和平永駐」、「以勝利之名致敬英雄，珍愛和平」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」、「珍惜來之不易的和平」、「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」等。

「這些文字看起來是有經過刻意的設計」，不過梁文傑指出，相關貼文還沒有貶低台灣、中華民國的地位，也沒有宣揚用武力解決兩岸問題，但他強調這是目前「初步」的判斷，陸委會會再進行研究，

梁文傑也畫出底線，他表示，對政府來說，所謂「合作行為」最重要是有沒有貶損到中華民國的地位？有沒有要消滅中華民國的主權？有沒有要鼓吹用武力來解決兩岸問題？「這是最重要的」。

梁文傑提到，兩岸來往互動非常多，包括學術交流、商業往來等，陸委會不會把所有互動行為都當作是《兩岸條例》要處罰的行為，「但是你不可以觸碰到我剛才所講的幾個狀況」。

梁文傑再重申，「央視這一次，顯然是有特別的把這些文字做設計，也就是打了一個擦邊球」，政府會再進行了解和研究。

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，陸委會偕文化部日前約談23名發表唱和中共言論的台灣藝人，是否為導致這次閱兵轉發貼文藝人變少的原因？

梁文傑回應，這次有些藝人還是轉發了，但有些人是前一次轉發、這次沒轉發，有些人則是等風向後才補轉發，「可以看得出來，政府採取的作為是有發生一些作用」。

但梁文傑繼續強調，對於這次的轉發個案，「我們會每一個去研究」。他也說，經過上次的調查和告誡之後，至少會讓大家比較清楚界限在哪裡，「但是要有一個1+1=2的這樣類似數學公式的東西，這是不太可能的」。

▼部分台灣藝人轉發央視「致敬勝利」貼文。（圖／翻攝微博）