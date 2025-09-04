　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

▲▼陸委會例行記者會-梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳冠宇／台北報導

多位台灣藝人於大陸九三閱兵當天轉發央視「致敬勝利」貼文，引發熱議。陸委會認為，央視提供相關文字模板給藝人轉發，「打了一個擦邊球」，政府會針對這次的轉發個案「每一個去研究」。

央視新聞微博於3日凌晨發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！」，隨後，不少台灣藝人跟進轉發，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、楊培安、TANK（呂建中）等人。

對此，陸委會副主委梁文傑今（4）日於例行記者會上表示，經了解，「央視大概提供他們（藝人）幾種模板」，包括「英烈不朽，和平永駐」、「以勝利之名致敬英雄，珍愛和平」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」、「珍惜來之不易的和平」、「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」等。

「這些文字看起來是有經過刻意的設計」，不過梁文傑指出，相關貼文還沒有貶低台灣、中華民國的地位，也沒有宣揚用武力解決兩岸問題，但他強調這是目前「初步」的判斷，陸委會會再進行研究，

梁文傑也畫出底線，他表示，對政府來說，所謂「合作行為」最重要是有沒有貶損到中華民國的地位？有沒有要消滅中華民國的主權？有沒有要鼓吹用武力來解決兩岸問題？「這是最重要的」。

梁文傑提到，兩岸來往互動非常多，包括學術交流、商業往來等，陸委會不會把所有互動行為都當作是《兩岸條例》要處罰的行為，「但是你不可以觸碰到我剛才所講的幾個狀況」。

梁文傑再重申，「央視這一次，顯然是有特別的把這些文字做設計，也就是打了一個擦邊球」，政府會再進行了解和研究。

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，陸委會偕文化部日前約談23名發表唱和中共言論的台灣藝人，是否為導致這次閱兵轉發貼文藝人變少的原因？

梁文傑回應，這次有些藝人還是轉發了，但有些人是前一次轉發、這次沒轉發，有些人則是等風向後才補轉發，「可以看得出來，政府採取的作為是有發生一些作用」。

但梁文傑繼續強調，對於這次的轉發個案，「我們會每一個去研究」。他也說，經過上次的調查和告誡之後，至少會讓大家比較清楚界限在哪裡，「但是要有一個1+1=2的這樣類似數學公式的東西，這是不太可能的」。

▼部分台灣藝人轉發央視「致敬勝利」貼文。（圖／翻攝微博）

▲▼部分台灣藝人轉發央視「致敬勝利」貼文。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

華為新「三摺機」Max XTs亮相　麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　王滬寧：珍愛和平

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？　北京朝陽區工廠女工曾包辦多年　

藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

杭州小麵館一碗麵單價最高9485元　只擺兩張桌子...願者上鉤

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

華為新「三摺機」Max XTs亮相　麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　王滬寧：珍愛和平

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？　北京朝陽區工廠女工曾包辦多年　

藝人轉發貼文完蛋了？　陸委會：央視提供模板「打擦邊球」

杭州小麵館一碗麵單價最高9485元　只擺兩張桌子...願者上鉤

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

【再不鎖車門啊】朋友慣性不鎖車她偷溜進去　擺拍四格限動後才被發現XD

大陸熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

鷹擊-21「航母殺手」讓美軍有壓力

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

解放軍殲擊機＋隱身機最新亮相

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

主打點穴戰！陸高超聲速導彈全亮相

川普遲遲未打台灣牌　學者警告一狀況下可能讓他出手

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

分析／多國領導人在天安城樓盤點軍購清單？

更多熱門

相關新聞

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

九月，本應是天氣從炙熱轉為溫煦的季節，但台灣卻像被兩股強權陰影籠罩的「悲情九月天」。北京以閱兵和上合峰會展現硬實力，美國川普政府則以高額晶片關稅和產業對台施壓出手。來自左右兩端的夾擊，使得台灣陷入兩面作戰的困境。

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

洪秀柱出席中共93閱兵違法？　陸委會：由立法院調查各單位會配合

洪秀柱出席中共93閱兵違法？　陸委會：由立法院調查各單位會配合

關鍵字：

九三閱兵陸委會央視合作行為文化部藝人

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面