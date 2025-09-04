洪秀柱出席中共93閱兵違法？　陸委會：由立法院調查各單位會配合

▲陸委會副主委沈有忠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸舉辦93大閱兵，包含國民黨前主席洪秀柱、前立委李德維、新黨主席吳成典等，都受邀出席。陸委會副主委沈有忠今（4日）表示，是否有違反《兩岸人民關係條例》的調查，需由原任職單位發動，如洪秀柱部分就是立法院，「立院若願意調查的話，陸委會一定全力配合」。沈還說，要弔唁國家英靈不需要特別飛到北京，不需要向這些曾屠殺國軍且企圖消滅中華民國的解放軍致敬。台北就有忠烈祠，國防部、退輔會也有舉辦活動，要弔唁國軍英靈的國人可以積極參加。

沈有忠表示，中共在下半年即將要有3個80年的一些活動，也有可能會產生對台灣的一些統戰滲透跟分化，政府這邊主要政策主張有三個方向，首先，現任中央政府和地方政府人員禁止參加；第二，曾任中國大陸相關工作或是機敏工作或國防外交相關工作的人員，採用列管方式要提前申請；第三，國人的部分如果參加的話，還是呼籲盡量不要落入中共統戰的陷阱，特別是要小心不要配合中共黨政軍機進行相關活動甚至宣傳。

另外，就個案部分來講，沈有忠提到，昨天看到相關國人出席中共的閱兵，特別是像洪秀柱女士，曾任中華民國立法院的副院長，是一個具有指標性的人物，所以這塊是不是要列入兩岸人民關係條例9之3的列管範圍？陸委會是以比較積極的角度看待。

沈有忠表示，按照現行的法規，兩岸人民關係條例9之3如果要進行調查的話，要由原任職機關發動，也就是要由立法院發動這個行為是否有違法疑慮的調查。也呼籲立法院如果願意提起調查的話，政府的各部門以及陸委會，一定會全力配合依法行政。

沈有忠也說，要弔唁國家英靈不需要特別飛到北京，不需要特別去跟侵略者站在一起，向這些曾經屠殺國軍並且企圖要消滅中華民國的解放軍致敬。台北就有忠烈祠，國防部、退輔會也舉辦很多紀念活動，呼籲這些要弔唁國軍英靈的國人朋友，都可以積極參加這些活動。

媒體追問，洪秀柱去中共九三閱兵目前沒有違反兩岸條例？沈有忠說明，當初訂這個法條中間確實有蠻多灰色空間，譬如什麼叫做合作行為、什麼是損害國家利益，這些按照現行法規來講，就是授權給當事人原任職機關做調查跟認定，由其他部會提供資訊。

沈有忠指出，陸委會是法條主管機關，但如果要按照這個法律內文的要求來看，原任職機關必須要先發動調查程序。現在也是看看立法院，若願意啟動調查，陸委會就會把相關資料、是否違法疑慮，搜集相關事證進行行政查處。

沈有忠表示，若最後判定有違法，按照兩岸條例，現行法規也頂多是處罰10萬到50萬的罰鍰。若現行法律有灰色地帶或是罰則過輕，也希望搜集更多意見後跟朝野政黨進行協商，取得共識後再針對現行法規不足之處進行修法。