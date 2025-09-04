編制逾200人卻「沒事做」？　陸委會駁：極少人力對抗統戰滲透

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳冠宇／台北報導

近期社群軟體之間流傳一篇文章，批評陸委會編制逾200官員，功能卻只剩下「罵大陸」。陸委會特地出面駁斥，稱大陸各地台辦系統的預算與人力都很龐大，陸委會是以極少人力和資源與統戰滲透進行對抗，「希望大家對陸委會能夠有所支持」。

根據「Cofacts真的假的」可疑訊息查證平台，前述文章早在2021年7月間就已經開始在網路流傳，大致內容為：陸委會有222位大員，且簡任官每個月的薪水10萬元起跳，但這些人的業務，就只剩下「罵大陸」，以及「辛苦掙來繳稅的血汗錢，給這些沒有事做靠罵人的政府官員」等語。

陸委會副主委梁文傑今（4）日於例行記者會上，主動提及該篇文章，並進行駁斥。他表示，陸委會的公務人員，都是按照政府的預算員額在進行編制，陸委會今年整體預算只有8億多元，在全中華民國二級機關單位中是「倒數第五名」，並以此預算做了很多工作。

梁文傑說，反觀對岸，各省市台辦預算至少新台幣20億元，且人數「可能是我們陸委會的幾十倍甚至上百倍之多」，所以陸委會是用很少的人力和資源，在與對岸的統戰滲透作為進行對抗，「也希望大家對陸委會能夠有所支持」。

梁文傑進一步強調，陸委會在政府裡面，並不像國台辦可以動員各地方的體育單位、文旅單位、宗教單位等去做統戰活動，陸委會是以極小的資源在和對方來往，「希望國人能夠了解，也能夠支持陸委會的工作」。

▼網路流傳文章批評陸委會功能只剩下「罵大陸」。（圖／翻攝「Cofacts真的假的」可疑訊息查證平台）