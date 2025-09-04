　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮文旦柚全面開賣！全台1200門市新鮮上架　還有萬元抽獎

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3日於縣府大禮堂舉辦「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」，縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑！徐縣長表示，花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友與土地共同努力的結晶。花蓮縣政府攜手多元合作，透過展售、市集與農遊體驗，讓全台民眾都能品嚐花蓮文旦柚的幸福滋味。

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚以「微酸回甘的黃金比例」著稱，果肉清爽、甜度適中，是中秋節最受歡迎的經典滋味。縣府透過多元推廣方式，讓花蓮文旦更加貼近消費者生活，也持續提升品牌形象與市場競爭力。花蓮好山好水養好柚，縣府希望藉由行銷花蓮文旦，不僅提升農產價值，更讓民眾在活動中感受花蓮農業的多元魅力與文化底蘊，這份真實幸福的好滋味，將透過一連串的推廣行動，溫暖傳遞到全台各地。

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚表示，花蓮文旦柚以「微酸回甘的黃金比例」著稱是中秋節最受歡迎的經典滋味。

徐榛蔚也表示，花蓮是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，今年產量達15,000公噸。花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友辛勤耕耘與大地滋養的結晶。今年縣府結合地方農會、在地業者及全台零售通路，自8月底起展開一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，邀請全台民眾共同品嚐花蓮的幸福滋味。

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年縣府首度以「文旦創新」為主題，攜手縣內15家農友、麵包店、飲品、冰品、伴手禮及食品加工業者，推出結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常，展現農產跨界加值的無限可能。

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常。

縣府與瑞穗、玉溪、光豐、鳳榮、壽豐、花蓮市及花蓮縣農會合作，規劃多場展售活動，帶領農友北上至台北希望廣場、圓山花博、新北板橋及建國花市等地展售，將花蓮文旦柚送達全台消費者。同時攜手全聯福利中心，全台1,200多家門市於8月29日至10月9日上架嚴選花蓮文旦柚，消費者只要購買並登錄發票，即可參加萬元大獎抽獎，在日常採買中就能輕鬆支持在地農產。

今年全新推出的「柚香良菜市集」將於9月13日至14日在花蓮縣府前石雕廣場登場，現場超過60個特色攤位，集結創意料理、蔬食美食、親子互動闖關及舞台表演，並有打卡禮與市集消費券等限量好康。同日於瑞穗舉辦「農遊輕旅行」，帶領民眾走進果園，體驗採柚樂趣與產地餐桌文化。

縣府農業處長陳淑雯表示，今年花蓮文旦柚品質穩定，果實大小勻稱、風味佳，不僅是中秋節最應景的水果，也是代表花蓮的驕傲。她強調，透過「行銷加值」、「品牌提升」與「通路拓展」三大策略，期望帶動文旦柚銷售熱潮，進一步提升農友收益，讓更多人認識花蓮農產的獨特魅力。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮文旦柚全面開賣！全台1200門市新鮮上架　還有萬元抽獎

車輛慢看停、行人安全行　台東警察局創意宣導影片上線

台東縣文健站推動「AR擴增實境樂齡體適」　長者健康成果亮眼

嘉義縣衛生局員工當偵探「穿高中制服買菸」　檳榔攤違規最嚴重

王鑫基籲企業善用高齡人力　南市「青銀接力」論壇報名中

持續深耕東南亞市場　台東直航越南第三架包機啟航

梅山鄉災損救助發放！　鄉民每人可領3000元救災金！

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

花蓮文旦柚全面開賣！全台1200門市新鮮上架　還有萬元抽獎

車輛慢看停、行人安全行　台東警察局創意宣導影片上線

台東縣文健站推動「AR擴增實境樂齡體適」　長者健康成果亮眼

嘉義縣衛生局員工當偵探「穿高中制服買菸」　檳榔攤違規最嚴重

王鑫基籲企業善用高齡人力　南市「青銀接力」論壇報名中

持續深耕東南亞市場　台東直航越南第三架包機啟航

梅山鄉災損救助發放！　鄉民每人可領3000元救災金！

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

地方熱門新聞

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

快訊／台南安南區平房火警鐵皮建物濃煙竄出

劈腿風波曝光性愛影像男女偷拍與恐嚇被判刑

新住民青年設計展　桃園3日登場

台南三館自行車道成形58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會好熱血

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

桃捷「美食腸腸號」列車　玩心理測驗送糖

南投縣可望復獲中央一般性補助款償債30億達零負債

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

更多熱門

相關新聞

花蓮文旦柚1萬5千公噸　全台1200多門市同步上市

花蓮文旦柚1萬5千公噸　全台1200多門市同步上市

花蓮縣是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，今年產量達 1萬5千 公噸。縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友與土地共同努力的結晶。隨著文旦柚產季到來，縣府整合地方農會、在地業者及全台零售通路，自 8 月底起開跑一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，讓全台民眾能以多元方式品嚐花蓮的幸福滋味。

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議 領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

峨眉山陪爬男「公主抱」涉黃惹議 領隊澄清：不會主動拉揹扛抱

「金豬食堂」訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

「金豬食堂」訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買

關鍵字：

文旦柚開賣門市新鮮上架消費萬元大抽獎

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面