花蓮文旦柚全面開賣！全台1200門市新鮮上架　還有萬元抽獎

▲▼「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」上縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3日於縣府大禮堂舉辦「花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」，縣長徐榛蔚正式宣告2025花蓮文旦柚節幸福開跑！徐縣長表示，花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友與土地共同努力的結晶。花蓮縣政府攜手多元合作，透過展售、市集與農遊體驗，讓全台民眾都能品嚐花蓮文旦柚的幸福滋味。

縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚以「微酸回甘的黃金比例」著稱，果肉清爽、甜度適中，是中秋節最受歡迎的經典滋味。縣府透過多元推廣方式，讓花蓮文旦更加貼近消費者生活，也持續提升品牌形象與市場競爭力。花蓮好山好水養好柚，縣府希望藉由行銷花蓮文旦，不僅提升農產價值，更讓民眾在活動中感受花蓮農業的多元魅力與文化底蘊，這份真實幸福的好滋味，將透過一連串的推廣行動，溫暖傳遞到全台各地。

▲▼徐榛蔚表示，花蓮文旦柚以「微酸回甘的黃金比例」著稱是中秋節最受歡迎的經典滋味。

徐榛蔚也表示，花蓮是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，今年產量達15,000公噸。花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友辛勤耕耘與大地滋養的結晶。今年縣府結合地方農會、在地業者及全台零售通路，自8月底起展開一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，邀請全台民眾共同品嚐花蓮的幸福滋味。

今年縣府首度以「文旦創新」為主題，攜手縣內15家農友、麵包店、飲品、冰品、伴手禮及食品加工業者，推出結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常，展現農產跨界加值的無限可能。

▲結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常。

縣府與瑞穗、玉溪、光豐、鳳榮、壽豐、花蓮市及花蓮縣農會合作，規劃多場展售活動，帶領農友北上至台北希望廣場、圓山花博、新北板橋及建國花市等地展售，將花蓮文旦柚送達全台消費者。同時攜手全聯福利中心，全台1,200多家門市於8月29日至10月9日上架嚴選花蓮文旦柚，消費者只要購買並登錄發票，即可參加萬元大獎抽獎，在日常採買中就能輕鬆支持在地農產。

今年全新推出的「柚香良菜市集」將於9月13日至14日在花蓮縣府前石雕廣場登場，現場超過60個特色攤位，集結創意料理、蔬食美食、親子互動闖關及舞台表演，並有打卡禮與市集消費券等限量好康。同日於瑞穗舉辦「農遊輕旅行」，帶領民眾走進果園，體驗採柚樂趣與產地餐桌文化。

縣府農業處長陳淑雯表示，今年花蓮文旦柚品質穩定，果實大小勻稱、風味佳，不僅是中秋節最應景的水果，也是代表花蓮的驕傲。她強調，透過「行銷加值」、「品牌提升」與「通路拓展」三大策略，期望帶動文旦柚銷售熱潮，進一步提升農友收益，讓更多人認識花蓮農產的獨特魅力。

