生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買　內行：超好穿　

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多有潮鞋上架，評價卻呈現兩極化。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友分享，在好市多驚見O牌運動鞋悄悄上架，結果現場多數人卻只盯著另一品牌編織鞋，他忍不住笑說「大家都在看編織鞋，我默默拿起O牌！」消息曝光後，網友兩極反應，有人狂推「質感好又好穿、國外買超貴」，也有人直言「逢雨必濕還容易壞」、「不要放久，會整雙爛掉」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，假日去逛內湖賣場時，驚見鞋區上架一款O牌運動鞋，與此同時，在場許多會員反而都關注另一品牌的鞋款，讓他默默笑稱「大家都在看編織鞋，我默默拿起O牌！」

文章曝光後，一票網友熱議，「這國外買也貴，幾乎不會降價或特價的，好穿」、「價格應該要包色了」、「有女款的話，我也要去拿一雙」、「居然有O牌」、「推一個！這雙質感超好，而且超好穿」、「去年在蘇黎世旗艦店買超級貴」。

但也有網友認為，「百貨公司週年慶買比較便宜」、「我覺得這牌的鞋價值沒有到4000元欸」、「逢雨必濕，淋個3、4次就...」「朋友穿這牌很快就壞了，不知道是太牛了還是怎樣，我個人覺得太貴了」、「為何北部的顏色比較好看？中部的顏色不會想去試穿...我默默去買了編織鞋」、「這牌子超環保，記得不要放久，會整雙爛掉，我跑台北馬時兩邊都掉底」。

最近財信傳媒董事長謝金河也臉書聊到鞋業話題，他直言這些年，台灣是國際知名鞋廠代工重鎮，代表的品牌旺不旺？一定會影響股價。

全球鞋業後浪推前浪，過去叱吒風雲的老牌大廠近年壓力沉重，像是Nike過去5年，股價下跌30.59%，愛迪達跌34.76%，然而Hoka的母公司Deckers，過去5年逆勢上漲200%；最有威力的是日本的亞瑟士，過去5年股價大漲1096.6%，Asics異軍突起，成為鞋業最亮眼的黑馬。

謝金河提到，年輕消費族群偏好時尚潮鞋，加上運動風與穿搭潮流推波助瀾，鞋款的變化比以往更快。以瑞士品牌昂跑（On）為例，近年登陸美國資本市場，股價一度暴衝，目前維持在45美元上下，市值約147億美元。

然而，真正的最大贏家仍是亞瑟士。謝金河說，這家日本老牌鞋廠市值在2023年8月突破1兆日圓，2024年7月衝上2兆日圓，近日更一舉跨越3兆日圓大關，堪稱全球鞋業中的最大勝利組。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢
24歲偶像遭強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍　粉絲怒了
4.6億豪宅血案！　加州富豪、妻女慘死
曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單
快訊／抓到了！　新店男縱火8人送醫
超商周一咖啡優惠來了！　7-11寄杯省360
快訊／教育部認葉丙成未違性平法　北檢火速分案偵辦「洩漏個資」
台灣小將為對手「拉鍊把關」　威廉波特超暖畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

好市多潮鞋上架跑步鞋瑞士編織鞋

