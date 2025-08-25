獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

▲業者舉辦裸露下體比賽，因採事前訂位、入場管制等原因，被控意圖營利公然猥褻無罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子前年在台北市西門町酒館舉辦「大屌冠軍賽」，5人報名參賽，另100人購票觀戰，被檢察官依妨害風化罪嫌起訴。高院審理認為，參加者都是自願訂位參加，且場地非公開，需查驗身分才能進入，現場雖有裸露猥褻行為，但沒有侵害其他不想參與的特定或不特定多數人法益，因此以罪疑惟輕等理由，判陳男與酒館業者共3人無罪確定。

檢察官原先起訴指出，陳男與現已歇業的「西門暖閣餐酒館」王姓、邱姓負責人，涉嫌在2023年5月13日晚間11點左右，舉辦提供獎金的「大屌冠軍賽」，有5人報名比賽，另外有約100人繳交低消400元入場，觀看參賽者裸露下體，比賽過程經過攝影剪輯上傳網路後，檢警獲報偵辦，將陳男、王男、邱女依妨害風化罪章中的意圖營利公然猥褻罪嫌起訴。

台北地院審理認為，這場裸露生殖器的比賽，陳男邊主持活動，還邊觸碰參賽者生殖器，在客觀上，顯然足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，確實屬於法律定義的「猥褻行為」。

但根據被告與證人供述，這場活動採事前報名訂位，酒館內活動也無法從外窺探，活動當天有專人在門口查驗身分，能入場的人都已有心理準備，甚至是抱持期待心理，這些人沒有被侵害的問題，其他人也不會看到活動過程，因此以不符合「公然」要件為由，判陳男等3人無罪。

檢方上訴高院後，合議庭認為，「大屌冠軍賽」的活動，雖然屬於猥褻行為，但參賽者與觀戰者都是自願接受而共處一室，且未違反其他年齡限制等法律禁止規定，現場既有阻絕措施，其他不想參與的特定或不特定多數人的法益自然不會受到侵害，因此駁回上訴，陳男等3人無罪確定。