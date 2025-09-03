半年222艘次！中共船艦頻闖金門限制海域　海巡全程監控

▲海巡署發布通報，顯示近半年中國各機關船艦屢擅闖金門禁限制海域。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

海巡署3日指出，兩岸從2024年2月金門海巡署公務船追捕大陸越界捕魚漁民釀2死事件後，中國國台辦聲稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，中國海警隨即假借「執法巡查」名義頻繁進入金廈水域。即便兩岸於去年7月30日簽署協商紀要後，中方船隻仍未停止侵擾，航行態樣已呈現「常態化騷擾」，絕非單純執法，不僅影響兩岸氛圍，更嚴重破壞區域和平與穩定。

據海巡署最新統計，自去年2月至今年8月底止，中國海警船航經金門水域已達85航次，平均每月4.4航次，每次歷時約2小時，到8月份仍維持4航次。另中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，同期間計有222艘次航經金門限制水域、293艘次航經金門禁止水域，平均每月分別為11.7次與15.4次。單在8月，就有24艘次進入限制與禁止水域。海巡署強調，相關情資均於第一時間偵獲，全程派艇併航驅離。

中國海警局8月25日發布新聞，強調福建海警自8月起持續在金門海域編隊巡查，以保障漁民權益和航行秩序。海巡署研判，中國刻意選在「上海合作組織高峰會」及「抗戰勝利紀念日」閱兵活動前夕加強海上活動，藉由政治與軍事，以假執法真侵犯手段侵害台灣主權。

海巡署重申，將持續秉持堅定執法立場，嚴密監控中國海警及其他公務船動態，並超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，同時公布執法畫面，戳破中方不實訊息，以捍衛國家主權，維護海域安全與民心士氣。

