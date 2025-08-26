　
社會 社會焦點 保障人權

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期加倍

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門一名王姓男子於去年12月2日晚間，駕駛自用小船返抵金門后豐港，被海巡人員攔檢。沒想到王男不但不配合，還發動引擎，強行載著4名海巡人員出海，直到其他海巡艇緊急追上攔截，才化解危機。金門地院一審依妨害公務判刑3個月，檢方認為判太輕上訴，近日二審改判6個月定讞，可易科罰金。

根據判決書，王姓船長去年12月2日晚間8時49分，駕駛「穩轉號」搭載黃姓、鍾姓2名男子返抵金門后豐港，結果海巡署第九岸巡隊水頭安檢所4名人員上船實施安全檢查，意外發現「穩轉號」的前置物艙無法開啟，有擅自改裝為密艙夾藏貨物的疑慮，便利用手持X光機加強檢查。

▲金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林名揚翻攝）

▲王姓船長去年12月拒檢、強載安檢員出海，期間還偷偷滅證。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

王姓船長見狀，竟不顧阻攔，當即發動引擎，強行將4名安檢人員載出港，導致安檢員因受外海風浪顛簸的影響，只能中斷安檢，各自抓住欄杆保命，所幸海巡署艦隊分署第九海巡隊PP-10073、CP-1022巡防艇前往馳援，最終在金門縣烈嶼鄉九宮碼頭東方0.5浬處攔截登檢，將3人及穩轉號押解返回后豐港。

金門地院審理後，一審依妨害公務判處3個月徒刑。不過，金門地檢署認為，王男自2021年起多次未經許可航行至大陸地區，這次又加重妨害公務，強載海巡人員駛離港區，犯罪手段惡性非輕，若是航行方向不當、恐將執法人員一同載往大陸地區海域，衍生不必要兩岸爭端、嚴重危害國家安全。

▲▼4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期翻倍。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署指出，王男犯後未表達任何歉意，原審未能細酌上開情節，僅量處3個月有期徒刑，無法達到刑法一般預防及特別預防功能，實難收警惕之效，容有過輕之嫌，難認妥適，因此依法提起上訴。

金門地院二審時認為，原審疏未審酌被告是以強行駕船挾持安檢人員，僅認定被告犯刑法第135條第1項妨害公務執行罪，有違背法令之情事。上訴人以原審適用法條違誤且量刑過輕為由提起上訴，為有理由。原判決既有上開違誤，自應由本院撤銷改判。

二審法官審酌，被告強行駕船挾持安檢人員之犯罪動機、手段、所生危害，公然挑戰執法人員漠視法律之程度，兼衡其有多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例之素行、雖坦認犯罪且願意和解但遭執法人員拒絕，因此依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑6個月定讞，可易科罰金。

▲▼4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長判太輕！二審刑期翻倍。（圖／記者林名揚翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

