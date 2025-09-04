　
社會 社會焦點 保障人權

國際賽車手陳肯特誆賣法拉利認罪　「顧年邁父母」求交保遭拒

▲▼ 。（圖／台中市調查處提供）

▲國際賽車手陳肯特誆賣法拉利遭跨海提告，檢警還查出他涉嫌洗錢等罪。（圖／台中市調查處提供）

記者許權毅／台中報導

別名「陳肯特」的國際職業賽車手在台中高調行事，結果竟是誆騙擁有限量的Ferrari FXX-K Evo產權，誘騙美國法拉利經銷商以935萬美元（台幣近3億）匯款購買，結果被提告詐欺，還被檢方查出洗錢、偽造文書，並於7月收押。陳肯特於訊問認罪，以及家人天天焦慮、頓失經濟來源為由請求交保，結果遭法院駁回。

檢方調查，陳肯特（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

陳為證明他有車輛所有權，遂以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所與日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，禁止處分車輛所有權。

陳的偽造文書犯行，成功誘騙仲介商2度匯款共935萬美元至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商。經由美國法拉利經銷商透過律師提告，檢警今年6月11日持搜索票執行搜索、約談，又查出陳涉犯洗錢等罪。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲陳肯特曾開法拉利SP1現身球場，被媒體捕捉過。（圖／記者許權毅攝）

陳曾因為開著Ferrari SP1現身球場、雨天撐傘可謂是台中名人，檢警當時搜索陳持有的豪宅、豪車，也可見陳的生活豪奢，孰料竟是詐欺主謀。

陳於上月準備程序訊問時，就檢方起訴犯罪事實均坦承犯行，認為已經滅證或串供之虞，應該無羈押必要，且2本護照都已經被扣押，名下財產已經被凍結，又在台中有固定居所，家人也在台中，有要與被害人和解意願，希望能交保。

陳肯特表示，家中有年邁父母跟手足需要照料，因為突然遭收押，家人天天處於焦慮、緊張之中，一切生活變得混亂、不知所措，且家中頓失經濟來源，已經於羈押中深切反省過，犯後態度良好、後悔不已，無逃亡可能，希望能從輕量刑。

中院認為，陳肯特有雙重國籍，戶籍甚至在國外，被告就起訴書所載金額有所爭執，有調查必要，斟酌全案情節等，羈押原因尚未消滅，駁回聲請。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

