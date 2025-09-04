網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

▲▼減重名醫王銘嶼（戴口罩者）被移送地檢署。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄小港安泰醫院的王銘嶼醫師因在社群平台擁有眾多粉絲被譽為減重名醫，近日因執行縮胃曠腸手術導致2名病患身亡，衛生局多次深入調查後，揭露王銘嶼及安泰醫院涉及多項違法行為，將相關案情移送檢調偵辦，檢、警昨（3）日前往安泰醫院搜索，並約談王銘嶼到案，並在深夜11時許將王移送高雄地檢署複訊，檢察官訊問後，今（4）日清晨7時許諭令王銘嶼以200萬交保、限制出境出海。而王銘嶼昨晚被移送的畫面也曝光。

王銘嶼透過醫療話術吸引病患爭議不斷，曾被國民黨立委柯志恩和陳菁徽形容為「醫界宋七力」，指控他執行的「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」不僅引發兩起病患死亡事件，更被查出存在違法收費、使用來源不明醫材等問題。

衛生局發現，王銘嶼在手術過程中違反多項法規，甚至涉及過度醫療。8月22日召開的醫師懲戒會中，以《醫師法》廢止其執業執照。此外，他在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，這些行為均被依法裁罰。安泰醫院本身也難逃責任，因未妥善管理導致患者傷亡，外科業務被勒令停業三個月。

另外，安泰醫院被查出縮胃手術收費超出標準，共超收67人，罰鍰高達335萬元，並要求返還費用，同時，管制藥品管理疏失及器材非法供應等問題也浮上檯面。

檢、警昨日到安泰醫院進行搜索，並約談王銘嶼到案，王隨後被帶往市刑大進行訊問，警方在深夜11時許將王移送高雄地檢署複訊，檢察官訊問後，今（4）日清晨7時許諭令王銘嶼以200萬交保、限制出境出海。而安泰醫院吳姓副院長跟許姓會計，也被以證人身分送往地檢署偵訊。