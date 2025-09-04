　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

▲▼王銘嶼移送 。（圖／民眾提供）

▲▼減重名醫王銘嶼（戴口罩者）被移送地檢署。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄小港安泰醫院的王銘嶼醫師因在社群平台擁有眾多粉絲被譽為減重名醫，近日因執行縮胃曠腸手術導致2名病患身亡，衛生局多次深入調查後，揭露王銘嶼及安泰醫院涉及多項違法行為，將相關案情移送檢調偵辦，檢、警昨（3）日前往安泰醫院搜索，並約談王銘嶼到案，並在深夜11時許將王移送高雄地檢署複訊，檢察官訊問後，今（4）日清晨7時許諭令王銘嶼以200萬交保、限制出境出海。而王銘嶼昨晚被移送的畫面也曝光。

王銘嶼透過醫療話術吸引病患爭議不斷，曾被國民黨立委柯志恩和陳菁徽形容為「醫界宋七力」，指控他執行的「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」不僅引發兩起病患死亡事件，更被查出存在違法收費、使用來源不明醫材等問題。

▲▼王銘嶼移送 。（圖／民眾提供）

衛生局發現，王銘嶼在手術過程中違反多項法規，甚至涉及過度醫療。8月22日召開的醫師懲戒會中，以《醫師法》廢止其執業執照。此外，他在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，這些行為均被依法裁罰。安泰醫院本身也難逃責任，因未妥善管理導致患者傷亡，外科業務被勒令停業三個月。

另外，安泰醫院被查出縮胃手術收費超出標準，共超收67人，罰鍰高達335萬元，並要求返還費用，同時，管制藥品管理疏失及器材非法供應等問題也浮上檯面。

檢、警昨日到安泰醫院進行搜索，並約談王銘嶼到案，王隨後被帶往市刑大進行訊問，警方在深夜11時許將王移送高雄地檢署複訊，檢察官訊問後，今（4）日清晨7時許諭令王銘嶼以200萬交保、限制出境出海。而安泰醫院吳姓副院長跟許姓會計，也被以證人身分送往地檢署偵訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平爆性侵男「真實身份被挖」　三立副總認：是我兒子
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

快訊／江祖平爆料性侵男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

《請回答》女星機場舉動敗好感　「穿鞋踩椅上」網罵翻：禮貌在哪

搧羅智強耳光被起訴！邱議瑩道歉　吐露立法心路歷程

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

柯文哲、應曉薇羈押期將屆滿！今進行延押訊問

恐怖瞬間曝！台中女遭聯結車輾斃

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

更多熱門

相關新聞

網紅醫手術害2死　減重醫：國際醫界沒認可曠腸

網紅醫手術害2死　減重醫：國際醫界沒認可曠腸

網路社群擁有上萬粉絲的減重名醫王銘嶼，因替患者執行「縮胃曠腸」手術，短短10天內竟造成2名女患者身亡，衛生局調查後，發現王銘嶼與其任職的安泰醫院涉及多項違法行為，除了祭出重罰外也移送司法單位偵辦，王銘嶼更是被醫懲會決議廢止醫師執照。減重醫師強調，曠腸手術後遺症太多，且遊走在合法與非法邊緣，目前並未被國際醫界承認。

小三分手還要咖啡店股權　正宮求償200萬

小三分手還要咖啡店股權　正宮求償200萬

惡火3死！堆雜物阻逃生　早餐店老闆交保

惡火3死！堆雜物阻逃生　早餐店老闆交保

工人討3千薪水竟遭殺害　工頭拚交保遭駁回

工人討3千薪水竟遭殺害　工頭拚交保遭駁回

夜襲醫院主嫌交保原因曝　檢考慮抗告

夜襲醫院主嫌交保原因曝　檢考慮抗告

關鍵字：

網紅名醫王銘嶼縮胃手術200萬交保

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面