川普獨漏馬斯克！白宮宴請科技大咖　比爾蓋茲、庫克受邀





▲川普將在白宮宴請科技大老，馬斯克缺席。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普將於4日晚間在白宮設宴招待眾多人工智慧（AI）與科技公司高層，包括微軟創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏等人。只不過這份嘉賓名單中，未見曾經的親密盟友馬斯克。

美聯社報導，這場晚宴將在白宮玫瑰園（Rose Garden）舉行，白宮透過聲明稱，「總統期待在玫瑰園露台上舉辦本次晚宴，以及未來多場晚宴，歡迎商界、政界和科技界的頂尖領袖」。

這場聚會邀請多名產業最具影響力的執行長，除了比爾蓋茲、庫克、祖克柏等人，Google創辦人布林（Sergey Brin）與執行長皮查伊（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及甲骨文、藍源公司、美光等企業高層也在邀請名單上。

只不過曾被川普委任掌管政府效率部的馬斯克並未受邀。兩人今年稍早公開決裂，川普還撤銷馬斯克盟友艾薩克曼的NASA署長提名，稱其「完全是民主黨人」。

這場宴會將在白宮新成立的AI教育工作小組會議之後舉行。這場會議由第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）主持，旨在為美國青年制定AI教育方案，部分晚宴賓客預計將參與討論。