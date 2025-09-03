他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

▲陳傳多現年59歲，冰塊腹肌加上帥臉完勝一票鮮肉。（圖／取自陳傳多IG）

最近一位來自新加坡的攝影師陳傳多在小紅書爆紅，59歲的他卻保持著29歲的狀態，讓網友驚呼「完全看不出真實年齡」！不只是外表凍齡，他的生活態度與自律更成為許多人追隨的榜樣，日媒更形容他是「奇蹟的59歲」。

其實，陳傳多年輕時曾是模特、歌手，後來轉型成攝影師，與不少國際品牌合作。如今因為逆齡外貌與健康體態，在社群上吸引大批粉絲追蹤，他的Instagram 已突破167萬人，近期更進駐小紅書，與更多年輕粉絲分享他的養生哲學，被封為「不老傳說」。

▲陳傳多的「不老神話」並非靠醫美而成，而是從生活中全面抗老。（圖／取自陳傳多IG）

他靠什麼維持「逆生長」？

陳傳多強調：「You are what you eat」，飲食就是健康的根本。他每天嚴格控制熱量攝取，讓「消耗的卡路里比攝入更多」，長年維持減脂狀態，飲食則以高蛋白、低油脂為主，並且大量補充水分與蔬果，晚上更堅持在睡前五小時不進食。

▲陳傳多堅持攝取高蛋白、低碳水化合物，並盡量避免進食加工食物。（圖／取自陳傳多IG）

每天15分鐘的跳繩

他分享過，若能每天持續跳繩至少15分鐘，能有效延緩老化、促進新陳代謝，還能燃燒內臟脂肪，讓身體更加健康。對他而言，跳繩並不只是運動，而是「維持生命力」的重要儀式。

▲陳傳多每天跳繩15分鐘。（圖／取自陳傳多IG）

拉伸與規律作息不可少

除了有氧運動，他也特別重視拉伸，提醒大家「年齡不是藉口」，就算忙碌也要花時間舒展筋骨，避免身體僵硬。每天規律運動加上早睡早起，才是他凍齡的真正秘訣。

▲舒展筋骨是陳傳多每天恆常的活動。（圖／取自陳傳多IG）

原來陳傳多的凍齡心法沒有魔法，靠的就是簡單卻極度自律的日常：飲食乾淨、堅持運動、保持樂觀心態。這些看似平凡的堅持，才是讓他活成「29歲狀態」的關鍵。

▲陳傳多的逆齡關鍵在於簡單而健康的飲食習慣，及勤運動。（圖／取自陳傳多IG）

