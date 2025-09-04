「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他：沒什麼弱點

▲張學友、劉德華、郭富城和黎明合稱「香港四大天王」。（圖／環球音樂提供、ETtoday資料照、記者黃克翔攝、開麗娛樂提供）

網搜小組／曾筠淇報導

張學友、劉德華、郭富城和黎明合稱「香港四大天王」，每一位人氣都超高！近日有網友拋出疑問，想知道在大家心目中，香港四大天王哪一位的演技最好？最讓人心服口服呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的movie板上，以「香港四大天王演技最好的是？」為題發文，提到有人說張學友演技最好，但劉德華、郭富城、黎明3人都曾獲得金馬獎影帝（最佳男主角）殊榮，唯獨張學友沒有。因此他就好奇，香港四大天王中，大家覺得誰的演技最好？能讓人心服口服呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「絕對是張學友」、「張學友演戲真的很有靈性」、「真的就是張學友，歌最好聽是他，演最好也是他」、「演技當然是張學友，他演什麼像什麼，沒在本色演出的，完全是被歌神耽誤的演員」、「張學友真的是天賦，從喜劇、悲劇、寫實劇、連反派都能演，沒什麼弱點」。還有網友表示，「張學友是四人中最早拿金馬獎的，不過是男配角」。

另也有網友回應，「郭富城吧，然後是張學友」、「年輕的時候是黎明，老的時候是郭富城」、「目前是郭富城，以前是張學友」、「黎明十月圍城裡演得超好」、「演劉德華、唱張學友、跳郭富城、帥黎明」、「劉德華的演技是屬於『勤能補拙』，他是靠努力認真與極多演出經驗累積來的」。

據了解，劉德華曾在2004年、2011年，憑藉《無間道III：終極無間》、《桃姐》拿下金馬獎最佳男主角；郭富城在2005年、2006年，以《三岔口》與《父子》拿下金馬獎最佳男主角，黎明2002年以《三更之回家》獲得金馬獎最佳男主角。至於張學友，則在1990年憑藉《笑傲江湖》獲得金馬獎最佳男配角獎。