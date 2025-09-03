　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、至今仍在押。對此，陳佩琪今(3日)發出長文表示，司法不是拿來作為消滅政敵的工具，衷心希望就自己這一年的切膚之痛，提出「6大司法疑惑與改善之道」，她喊話，大家是否可以跟她一樣感受到司法的脆弱呢？大家一起來幫幫司法、救救司法吧！

陳佩琪表示，聽先生柯文哲演講，常會講到這一「1993在美國明寧蘇達州Minneapolis當研究員時，每到周六所有外科系的醫師都要到醫院來開晨會，要把這週外科的住院病人都拿出來檢討一遍，就是這種長期公開透明的檢討文化， 造就了這家醫院病人的治療績效傲視全美」。

陳佩琪表示，柯文哲回國後創建葉克膜團隊，沿襲了這種檢討文化，常說有檢討，才有改進、才有進步，當柯文哲離開台大時，葉克膜已將近有五千個案例，每個病人都有做檢討報告，成功的看看為何會成功；失敗的，要找出失敗的原因加以檢討改善，把每個病人的檢討都親筆註記重點，就是這種檢討文化和不畏失敗的精神，造就了台灣今日葉克膜的傲人成績。

接著，陳佩琪說，自己不知道法界有否有像醫界一樣，有開晨會或開研討會檢討個案，包括討論問案方式、 羈押理由或犯何種法條等等的？

陳佩琪直言，司法是為了維護社會的公平正義， 不是拿來作為消滅政敵的工具，衷心希望就自己這一年親身感受的切膚之痛，司法能解她的疑惑並提改善之道。

陳佩琪提出6重點，第一「希望大家支持法庭直播」。法庭上常是一種陳述，因為不能錄音錄影，相信能做到像她一樣憑記憶力做到轉譯將近九成的人不多，導致媒體多重見解，最明顯的例子是柯文哲多次表明京華城案只簽到都發局呈上來的公展文，後來遇到疫情，就沒有再追蹤個案的進程了，而且一直強調「公展後沒再追蹤進展」， 但有部分媒體一直說是強調「自己完全不知情」，是幫自己的脫罪之詞，還拿出便利貼說這是知情的證明，可是柯文哲在法庭上明明不是這樣說的啊。

陳佩琪指出，第二「搜索的理由是什麼要明示給被搜索人，不是只有寫著『貪汙治罪條例」這種籠統的法條」。自己曾在第二次被江檢察官問話時提出質疑，問是否有監聽到索賄錄音或拍到有黑袋子入、而沒有出嗎？不過姜檢察官回答「有事證，不告訴妳」，柯文哲常強調要公開透明，若能直接明白陳述給被搜索方，可以減少雙方的仇恨對立，不是很好嗎？

陳佩琪認為，第三「教育(或說提醒)民眾基本法律知識」。去年8月30日一堆人來她家搜索，檢廉要她交出手機檢查，然後用她的手機打給林森南路辦公室的租客，要他們開門接受搜索，檢廉沒有事先像法院開庭審理前一樣宣讀明眾權益，沒跟她講可以拒絕交出手機，結果租客就以被搜索、遭受到身心重大創傷、導致憂鬱症為由，8月30日後開始拒繳房租，直到今年4月30日租約到期也拒搬遷並返屋。

陳佩琪提到，第四「法律要教導民眾金融知識」。ATM存款時，機器要提醒民眾輸入所存款項的來源和時日，檢察官說一星期前沒提款紀錄的存錢就算財產來源不明，要她指出某筆存款是由哪一個人哪一個帳號的哪一天提領出來的，否則通通算「不明財產」，這種金融知識請要教育民眾知曉，否則哪天自己犯法都不知道。

陳佩琪聲明，自己在8月30日被抓去問的那天有把家裡的現金來源大項說清楚，但數額真的記不清，接續幾天自己申請到銀行交易明細後，已經在9月12日開記者會說明清楚了。至於檢察官問她哪一本是從小幫小孩開的戶頭，哪一本是小孩工作後自己開的，自己的確是回答不出來，感覺姜檢察官認為她很笨，連這個都記不清楚，但她不在意這個，反正笨又不犯法。

陳佩琪強調，第五，把某人栽贓的說詞、說2024年五月在我家看到有6千萬到三億的現金，要把這種證詞寫入起訴書中，請先負責任的調出周遭的上百支監視器來看，看搜不到是何時運走了，自己也在第二次被抓去時問到這個，更斬釘截鐵說2024年1月投票日後，再沒有任何幕僚曾踏入她的四樓住家，這個證人的證詞是瞎掰的，請檢察官要寫入起訴書中，至少要把她的證詞(那段時間確定沒人到過四樓住家)一併寫入，並把筆錄和起訴書一併上呈法院才對，而不是現在讓律師到處找不到筆錄，還以為她從沒被叫去問過。

陳佩琪說，第六，市府在109年3月10日開過議員和市府的便當會，自己這個倒楣鬼在3月18日曾將錢存入小孩戶頭，這樣就說她是拿京華城或議員的賄款去存入？法律證據是這樣兜的？她聲明自小幫小孩開立投資帳戶，定期給錢讓他們投資基金，99年底兒子以810萬元向她買了名下的舊公寓，也抱了一堆存摺去國稅局證實和兒子間有長期贈與和投資行為，拿到了一等親間買賣不動產的免稅證明，為什麼在先生柯文哲從政後就和市府活動作連結成收賄證據？

最後，陳佩琪強調，自己沒有要講這幾個月來聽庭認知到的法律大道理，就只是真實地說出自己這一年來一些親身經歷的感受，大家是否可以跟她一樣感受到司法的脆弱呢？大家一起來幫幫它、救救它吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

朱延平悄現身抗戰80週年活動　被問台灣氛圍尷尬回應

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

朱延平悄現身抗戰80週年活動　被問台灣氛圍尷尬回應

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

勞動部傳明年增31億加發生育給付

更多熱門

相關新聞

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

國民黨、民眾黨去年在國會聯手強推「財政收支劃分法」修法，喊話要保障地方財源，相關財源增加超過4千億，但卻有縣市越修錢越少，經財政部依新法計算。國民黨執政的連江縣115年度分配數僅7.13億元，少於114年修法前分配數7.23億元。讓國民黨連江縣長王忠銘、立委陳雪生急得跳腳，帶著連江地方民代到立法院找財政部抗議、要求想辦法修正，然而該金額落差源自藍白修訂《財劃法》時，將離島統籌分配款的金額分母錯用成全國指標，導致連江分配款不增反減、澎湖金馬也拿不到預估金額，中間落差又要回到中央統籌。如今出包，藍營則反嗆，最

民眾黨走讀8警受傷！黃國昌9/15前須到案說明

民眾黨走讀8警受傷！黃國昌9/15前須到案說明

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體

收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

關鍵字：

陳佩琪司法柯文哲北檢民眾黨京華城

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面