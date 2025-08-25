東園少棒威廉波特封王！8/30榮耀返台鄉親將接機　教練團花絮曝

▲東園國小少棒隊勇奪LLB少棒世界總冠軍。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台北市萬華東園國小少棒隊參加世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽一路過關斬將，最終以7比0擊敗地主美國隊，奪下睽違29年的世界冠軍。總統賴清德、 副總統蕭美琴特地派賀電祝賀，體育署長鄭世忠並將於8月30日晚間親自接機，萬華鄉親也希望能號召集結迎接小將榮耀歸國。民進黨立委吳沛憶則曝光一路陪伴的教練團花絮，強調這不只是一次體育賽事的勝利，也是台灣團結精神的展現。

台北市萬華東園國小少棒隊代表台灣前進美國賓州威廉波特，參加世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽，在多場激戰一路勝出，今（25日）冠軍戰以7比0堅強實力擊敗地主美國隊，勇奪世界冠軍，這是台灣自1996年以來，睽違29年再度奪冠。

賽後，體育署長鄭世忠致電表達總統祝賀，總統賴清德與副總統蕭美琴也派發賀電，由駐紐約台北經濟文化辦事處長李志強代為頒發，祝賀東園少棒技冠群傑、揚威國際。立委吳沛憶也在臉書分享總統賀電並表示，「你們（東園少棒）是台灣的榮耀，萬華以你們為榮。」此外，東園少棒同行赴美的台北市議員劉耀仁則大讚東園少棒投打俱佳，團隊展現極致，是萬華的驕傲。

東園少棒隊將於本周六8月30日晚間搭機返台，體育署長鄭世忠將親自接機。吳沛憶透露，有許多萬華鄉親聯絡她及劉耀仁，希望當天集結萬華人共同接機，屆時也會用滿滿的熱情應援，讓赴美拚戰的東園小將們，一踏上國門就能感受到家鄉的溫暖。

吳沛憶也在Threads分享她和東園少棒教練團的互動畫面，除了總教練賴敏男，亦有在冠軍戰「暫停上來帥一下」人氣爆棚的教練駱政宇。影片回顧去年12月吳沛憶陪同家長會長和賴敏男討論交通車經費，會長一看到駱政宇就驚呼連連，駱政宇則笑說自己都看兄弟象比賽。

花絮影片也見賴敏男分享練習用球如果縫線脫落，通常自行綁帶繼續用，吳沛憶則在一旁補充，有可能用到江坤宇在當年東園時打過的球。吳沛憶也表示，為了提升訓練品質，去年7月她和攸惜關懷協會一起捐贈手套與棒球，當時賴敏男就立下「重返威廉波特」的目標。今年7月東園少棒赴美前，她和劉耀仁、鄭世忠到青年公園棒球場送上加菜金打氣。如今小將們不只圓夢，更勇奪世界冠軍！這些花絮見證了教練、家長和社區一路相伴的情感，也是支撐東園少棒邁向世界之巔的後盾。

吳沛憶指出，東園少棒一路從國內過關斬將拚到世界冠軍，這段旅程背後有教練團的扶持、學校和家長會擔任後援，以及體育署和台北市政府、民間單位等給予經費及資源支持，這不只是一次體育賽事的勝利，也是台灣團結精神的展現。東園小將的勇氣與夢想，將會激勵更多年輕世代勇敢逐夢，讓台灣運動員繼續在國際舞台上發光發熱。