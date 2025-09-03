世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

▲台北市長蔣萬安請東園少棒冠軍大餐。（圖／台北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市萬華區東園國小少棒隊在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，為台灣棒球再寫輝煌歷史。台北市長蔣萬安9月1日兌現承諾，安排慶功餐會慰勞所有小球員及辛苦教練團，感謝教練長年悉心栽培與家長給予的支持，還加碼提供「棒球訓練獎勵大禮包」；此外，也規劃9月7日舉辦「東園少棒2025威廉波特世界冠軍凱旋遊行活動」，邀請市民共襄盛舉。

對於小將們賽後向市長許願要吃「和牛」、「海鮮」，蔣萬安兌現承諾，特別選在美福牛排館準備豐盛「冠軍大餐」，慰勞球員們的努力與成就。小球員吃得開心之餘，蔣萬安也宣布會注入新台幣498萬元「訓練獎勵大禮包」，由教育局提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，並將規劃新增1名專任運動教練，另加設「棒球菁英留才獎學金」以協助優秀選手留在台北持續發展。

體育局則協調青年公園棒球場，優先提供東園少棒隊使用，每年並補助30萬元基站經費，期許能落實選手們平時訓練期間的照顧，能專注於專長訓練，更鼓勵孩子勇敢追夢。

此外，教育局、台北捷運公司、北捷遊憩公司與悠遊卡公司也攜手提供「冠軍專屬悠遊卡」，讓球員與教練免費搭乘捷運1年，並贈送台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園一日票券及台北小巨蛋滑冰券，更加碼贈送台北捷運人氣明星「捷米」玩偶，增添祝賀的一份心意，也為小將們留下珍貴紀念。

蔣萬安強調，東園國小少棒隊不只是台北的驕傲，更是凝聚城市向心力的精神象徵，不論是獎勵或培訓資源，都是對選手努力的肯定，也是給予他們繼續逐夢的支持。

蔣萬安期許小朋友們，未來無論走到哪裡，熱愛棒球的精神永遠不滅。蔣萬安還加碼宣布，9月7日將舉辦「東園少棒2025威廉波特世界冠軍凱旋遊行活動」，邀請市民共襄盛舉，以熱烈掌聲迎接屬於台北的榮耀與驕傲，鼓舞未來更多榮耀誕生。